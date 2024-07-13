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Іспанія – Англія. Коли та де дивитись фінальний матч Євро-2024

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Іспанія – Англія. Коли та де дивитись фінальний матч Євро-2024
Європейські вболівальники очікують на головний матч цього літа
фото: UEFA

Фінал Євро-2024 в Україні можна буде подивитись безкоштовно

Чемпіонат Європи з футболу 2024 року, який проходить у Німеччині, наближається до свого завершення. Фінальний поєдинок відбудеться у неділю, 14 липня. Команди гратимуть на арені «Олімпіаштадіон» у Берліні.

Початок зустрічі – о 22.00 за київським часом. Пряму трансляцію в інтернеті буде здійснювати медіаплатформа Megogo. Безплатно фінал Євро-2024 покажуть регіональні канали Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Полтава тощо).

Аудіотрансляцію фінального поєдинку чемпіонату Європи можна буде прослухати в прямому ефірі станції «Радіо Промінь» у FM-діапазоні.

Відзначимо, що в 1/2 фіналу збірна Іспанії обіграла Францію (2:1), а англійці з таким самим рахунком перемогли Нідерланди. Ця перемога стала другою поспіль для Англії у півфіналах Євро. Вона також зробила англійців лише четвертою збірною в історії, якій вдалося двічі поспіль дійти до фіналу континентальної першості. 

Як відомо, головним арбітром фінального матчу чемпіонату Європи з футболу 2024 року Іспанія – Англія стане французький суддя Франсуа Летексьє.

Нагадаємо, УЄФА готовий розділити «Золоту бутсу» Євро-2024 – трофей, яким нагороджують найкращого бомбардира турніру – поміж шістьма футболістами.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Англія Іспанія

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