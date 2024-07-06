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На грі Франція – Португалія був помічений прапор з провокаційним антиукраїнським написом

Христина Жиренко
glavcom.ua
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На грі Франція – Португалія був помічений прапор з провокаційним антиукраїнським написом
На прапорі літаки зображені як труни – їх так малював сатиричний журнал Charlie Hebdo

На прапорі винищувачі Mirage 2000-5, які Франція збирається передати Україні, були зображені як труни

У трансляцію чвертьфінального матчу Євро-2024 Португалія – Франція потрапив кадр, на якому на трибунах помітно французький прапор з надписом «Міражі для України».

Ймовірно, йдеться про французькі багатоцільові винищувачі Mirage 2000-5. Президент Франції Еммануель Макрон на початку червня анонсував, що Україні передадуть ці літаки до кінця 2024 року, але точну кількість не назвав.

На прапорі літаки зображені як труни – їх так малював сатиричний журнал Charlie Hebdo. Пізніше ці карикатури поширювали з посланням, що якщо Макрон відправить в Україну французькі війська, то вони повернуться в гробах.

Згодом його прибрали з трибуни.

Варто зазначити, що під час поєдинку Євро-2024 Україна – Словаччина також був помічений прапор з дивним написом. Зокрема, на одному з синьо-жовтих стягів було написано «Give us elections». Українською мовою – «Дайте нам вибори».

Нагадаємо, збірна Франції переграла Португалію у серії пенальті та стала другим півфіналістом Євро-2024 з футболу.

Джерело
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Франція

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