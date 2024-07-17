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Євген Коноплянка завершує професійну футбольну кар’єру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Євген Коноплянка завершує професійну футбольну кар’єру
У складі збірної України дебютував у 2010 році та загалом провів 87 поєдинків
фото з відкритих джерел

34-річний Коноплянка займатиметься наближеними до футболу справами

Колишній вінгер збірної України Євген Коноплянка заявив про звершення футбольної кар'єри. Про це він повідомив у Instagram.

34-річний футболіст зав'язав із професіональними виступами. Тепер він займатиметься біляфутбольними справами.

«Та сьогодні я маю повідомити вам про те, що прийняв рішення завершити професійну кар’єру. Тож дякую усім, хто пройшов зі мною цей шлях, усім хто розділяв зі мною радість перемог та сум поразок, усім хто слідкував за мною і підтримував на полі та поза ним», – написав Коноплянка.

Разом з ексфорвардом національної команди Романом Зозулею Коноплянка заснував скаутську агенцію Talented Birds. Вона працюватиме з футбольними талантами. Також колишній футболіст розвиватиме кіберспортивну команду kONO.ECF.

Нагадаємо, Коноплянка – вихованець школи кропивницького футбольного клубу «Олімпік». Перший тренер Коноплянки, Юрій Кевлич, розповідав, що хлопчик змалечку здивував його силою удару, швидкістю і витривалістю.

За словами тренера, на відміну від однолітків, Коноплянка мав характер і багато працював над собою, зокрема над технікою та обводками лівою ногою, що дозволяло йому прогресувати і ставати кращим гравецем на всіх турнірах. Тренування майбутнього капітана збірної України проходили у спортивному залі від заводу «Зірка», де було холодніше, ніж на вулиці, а замість футбольних полів були асфальтовані баскетбольні майданчики. В дитячо-юнацькій футбольній лізі України виступав за ДЮСШ-2 м. Кропивницького.

Взимку 2005 року 16-річного Коноплянку почали запрошувати до таких грандів українського футболу, як «Шахтар» (Донецьк) та «Динамо» (Київ). 5 січня 2006 року він мав проходити медогляд у київський клуб, але Юрій Кевлич влаштував перегляд футболіста у «Дніпро». Спортивний директор та тренери дніпропетровського клубу були вражені грою молодого півзахисника, в підсумку він опинився у команді.

На професіональному рівні дебютував у сезоні 2007/08. Відіграв у складі занепалого гранда сім повних сезонів. Перейшов до іспанської «Севільї» влітку 2015-го, але в Ла Лізі провів лише рік. Наступні три сезони відіграв у німецькому «Шальке», а потім ще два – за донецький «Шахтар».

Переможець Ліги Європи 2015/16 зі «Севільєю» і чемпіон України з «гірниками». Посеред сезону 2021/22 опинився в польській «Краковії», а потім не зумів закріпитися в румунському «Клужі».

У складі збірної України дебютував у 2010 році та загалом провів 87 поєдинків, учасник Євро-2012 та Євро-2016.

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Теги: спорт НОВИНИ ФУТБОЛУ навколофутбол Євген Коноплянка

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