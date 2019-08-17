«Ворскла» задовольнилася домашньою нічиєю проти «Дніпра-1»



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«Ворскла» та «Дніпро-1» зіграли внічию в Полтаві football.ua

На останніх хвилинах гості грали в меншості

Полтавська «Ворскла» зіграла вдома внічию в матчі 4-го туру Прем’єр-ліги проти «Дніпра-1».

«Ворскла» (Полтава) – «Дніпро-1» - 1:1

Голи: 0:1 – Чичиков (50). 1:1 – Коломоєць (54)

«Ворскла»: Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Мартиненко, Кане Ібрахім, Петрович, Артур, Луізао (Стрижак, 46), Габелок, Шехич (Ребенок, 70), Коломоєць. Тренер – Віталій Косовський.

«Дніпро-1»: Кліщук, Гуйє, Лопирьонок (Сафронов, 13), Логінов, Шаповал, Вакулко, Когут (Назаренко, 77), Кравченко, Коркішко (Булеца, 66), Чичиков, Куліш. Тренер – Дмитро Михайленко.

Попередження: Шехич (7), Пердута (28), Чеснаков (73), Габелок (78), Стрижак (90+2) – Коркішко (26), Когут (34).

Вилучення: Кравченко (90+1)

Судді: Арановський – Нижник, Чертоляс, Новохатній.

17 серпня. Стадіон «Ворскла» імені Бутовського

Команди по-бойовому почали поєдинок, без зайвих розвідок. Відтак уже в дебюті зустрічі гості вимушені були робити першу заміну. Лопирьонок не міг продовжувати грати після жорсткого зіткнення з суперником.

До кінця першого тайму більше ігровою перевагою володіли господарі. Однак втілити моменти гольову перевагу так і не вдалося.

А з початком другої половини «Ворсклі» довелося відіграватися. Чичиков влучно замкнув передачу від Коркішко.

Та господарям знадобилося не більше чотирьох хвилин, аби відновити рівновагу в рахунку. Коломоєць встиг переправити в ворота м’яч з подачі Пердути.

Згодом під кінець поєдинку «Ворскла» посилила тиск на ворота гостей. Втім змінити рахунок не вдалося. В одній з атак Мартиненко влучив у хрестовину.

А вже у компенсований арбітром час пряму червону картку отримав Кравченко – дніпряни догравали вдесятьох.

Відтак у «Ворскли» чотири очка після чотирьох матчів. У наступному полтавці грають 24 серпня на виїзді проти «Колоса».

У «Дніпра-1» - п’ять очок. Наступний матч команда грає 26 серпня вдома проти «Львова».