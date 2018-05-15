Джима прийняла рішення про продовження кар'єри у складі збірної України з біатлону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Джима

Готуватися до сезону Юля буде під керівництвом екс-тренера жіночої збірної України Уроша Велепеця

У вівторок, 15-го травня, відбулася зустріч президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака з лідером жіночої команди минулого сезону Юлією Джимою, за результатами якої спортсменка прийняла рішення про продовження спортивної кар'єри і виступах у складі збірної України.

Про це повідомляє портал biathlon.com.ua.

При цьому готуватися до сезону Юля буде під керівництвом екс-тренера жіночої збірної України Уроша Велепеца, який не став продовжувати контракт з українською федерацією і зараз очолив збірну Словенії.

На свій перший тренувальний збір Юлія Джима відправиться вже 18 травня.

«З моменту закінчення сезону і до сьогоднішнього дня ми провели чимало бесід з Джимою, під час яких я намагався переконати Юлю в тому, що завершувати зараз кар'єру занадто рано, і що вона вийшла на той рівень, який дозволяє досягти ще багато чого в біатлоні. І я дуже радий, що ми знайшли спільну мову, і Юля продовжить захищати честь України на змаганнях найвищого рівня. Вважаю, що в майбутньому олімпійському циклі Джима буде лідером збірної, і разом ми зможемо створити боєздатну команду з прицілом на Пекін-2022», - повідомив Бринзак.

«Ми дійшли спільної думки в питанні передсезонної підготовки з метою зробити її максимально ефективною: оскільки Джимі підійшла методика тренувань Уроша Велепеця, який вивів її на новий якісний рівень результатів, і спортсменка довіряє цьому тренерові, ми домовилися з самим Урошем і зі словенською федерацією, про те, що підготовчу роботу Юля буде проходити в складі словенської збірної, за аналогією з тим, як в минуле міжсезоння з нашими дівчатами готувався Яков Фак», - додав він.