Джима виступить у виставковій гонці в Німеччині



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Юлія Джима. Фото: НОК України

1 вересня відбудеться шоу-гонка City-Biathlon в Вісбадені

У перший день календарної осені, 1 вересня, в німецькому місті Вісбаден відбудеться шоу-гонка City-Biathlon.

Міський біатлон був унікальним літнім змаганням по біатлону, що проходив в Пюттлінгені в Саарланді з 2005 по 2014 рік: великий спорт з численними чемпіонами світу та олімпійськими чемпіонами, а також оригінальне стрільбище в центрі міста.

Захоплюючий захід з великою шоу-програмою щорічно приваблював до 20 000 глядачів і транслювався в прямому ефірі як на національного, так і на міжнародного телебачення.

Деякі відомі спортсмени навіть завершили свою кар'єру цією гонкою.

City-Biathlon в Вісбадені наслідує кращі традиції тієї шоу-гонки.

Навряд чи де-небудь найкращі в світі в цій дисципліні так близько до своїх шанувальників.

Заявлений організаторами склад учасників гонки 2018 року вражає.

Олімпійські чемпіони, призери Олімпіад, переможці першостей світу та Європи. А в цілому - вісім чоловіків і вісім жінок.

Українська біатлоністка Юлія Джима також запрошена для участі в шоу-гонці.

Склад учасників City Biahtlon Wiesbaden 2018:

Жінки:

Кайса Макяряйнен (Фінляндія)

Ханна Еберг (Швеція)

Ванесса Гінц (Німеччина)

Деніз Геррманн (Німеччина)

Марте Олсбю (Норвегія)

Юлія Джима (Україна)

Фуюко Тачізакі (Японія)

Еліза Гаспарін (Швейцарія)

Чоловіки:

Арнд Пайффер (Німеччина)

Ерік Лессер (Німеччина)

Мартен Фуркад (Франція)

Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія)

Фредрік Ліндстрьом (Швеція)

Домінік Ландертінгер (Австрія)

Беньямін Вегер (Швейцарія)

Лукас Гофер (Італія)