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    Джима виступить у виставковій гонці в Німеччині

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    Юлія Джима. Фото: НОК України - Джима виступить у виставковій гонці в Німеччині
    Юлія Джима. Фото: НОК України

    1 вересня відбудеться шоу-гонка City-Biathlon в Вісбадені

    У перший день календарної осені, 1 вересня, в німецькому місті Вісбаден відбудеться шоу-гонка City-Biathlon. 

    Міський біатлон був унікальним літнім змаганням по біатлону, що проходив в Пюттлінгені в Саарланді з 2005 по 2014 рік: великий спорт з численними чемпіонами світу та олімпійськими чемпіонами, а також оригінальне стрільбище в центрі міста.

    Захоплюючий захід з великою шоу-програмою щорічно приваблював до 20 000 глядачів і транслювався в прямому ефірі як на національного, так і на міжнародного телебачення.

    Деякі відомі спортсмени навіть завершили свою кар'єру цією гонкою.

    City-Biathlon в Вісбадені наслідує кращі традиції тієї шоу-гонки.

    Навряд чи де-небудь найкращі в світі в цій дисципліні так близько до своїх шанувальників.

    Заявлений організаторами склад учасників гонки 2018 року вражає.

    Олімпійські чемпіони, призери Олімпіад, переможці першостей світу та Європи. А в цілому - вісім чоловіків і вісім жінок.

    Українська біатлоністка  Юлія Джима також запрошена для участі в шоу-гонці.

    Склад учасників City Biahtlon Wiesbaden 2018:

    Жінки:

    Кайса Макяряйнен (Фінляндія)
    Ханна Еберг (Швеція)
    Ванесса Гінц (Німеччина)
    Деніз Геррманн (Німеччина)
    Марте Олсбю (Норвегія)
    Юлія Джима (Україна)
    Фуюко Тачізакі (Японія)
    Еліза Гаспарін (Швейцарія)

    Чоловіки:

    Арнд Пайффер (Німеччина)
    Ерік Лессер (Німеччина)
    Мартен Фуркад (Франція)
    Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія)
    Фредрік Ліндстрьом (Швеція)
    Домінік Ландертінгер (Австрія)
    Беньямін Вегер (Швейцарія)
    Лукас Гофер (Італія)

    біатлон лижний спорт Юлія Джима
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