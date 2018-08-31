Джима виступить у виставковій гонці в Німеччині
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1 вересня відбудеться шоу-гонка City-Biathlon в Вісбадені
У перший день календарної осені, 1 вересня, в німецькому місті Вісбаден відбудеться шоу-гонка City-Biathlon.
Міський біатлон був унікальним літнім змаганням по біатлону, що проходив в Пюттлінгені в Саарланді з 2005 по 2014 рік: великий спорт з численними чемпіонами світу та олімпійськими чемпіонами, а також оригінальне стрільбище в центрі міста.
Захоплюючий захід з великою шоу-програмою щорічно приваблював до 20 000 глядачів і транслювався в прямому ефірі як на національного, так і на міжнародного телебачення.
Деякі відомі спортсмени навіть завершили свою кар'єру цією гонкою.
City-Biathlon в Вісбадені наслідує кращі традиції тієї шоу-гонки.
Навряд чи де-небудь найкращі в світі в цій дисципліні так близько до своїх шанувальників.
Заявлений організаторами склад учасників гонки 2018 року вражає.
Олімпійські чемпіони, призери Олімпіад, переможці першостей світу та Європи. А в цілому - вісім чоловіків і вісім жінок.
Українська біатлоністка Юлія Джима також запрошена для участі в шоу-гонці.
Склад учасників City Biahtlon Wiesbaden 2018:
Жінки:
Кайса Макяряйнен (Фінляндія)
Ханна Еберг (Швеція)
Ванесса Гінц (Німеччина)
Деніз Геррманн (Німеччина)
Марте Олсбю (Норвегія)
Юлія Джима (Україна)
Фуюко Тачізакі (Японія)
Еліза Гаспарін (Швейцарія)
Чоловіки:
Арнд Пайффер (Німеччина)
Ерік Лессер (Німеччина)
Мартен Фуркад (Франція)
Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія)
Фредрік Ліндстрьом (Швеція)
Домінік Ландертінгер (Австрія)
Беньямін Вегер (Швейцарія)
Лукас Гофер (Італія)