Екс-футболіст збірної України Федецький став «Слугою народу» і хоче в парламент



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У складі збірної України Артем Федецький відіграв 53 матчі і забив два м'ячі UA-Футбол

Артем Андрійович вирішив розпочати політичну кар'єру

Колишній футболіст збірної України Артем Федецький, останнім клубом якого були львівські «Карпати», балотуватиметься на парламентських виборах по 118-му мажоритарному виборчому округу від партії «Слуга народу».

Про це сповіщає Telegram-канал президентської політичної сили.

«Федецький Артем Андрійович. Закінчив Луцький інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Маркетинг». Футболіст-професіонал футбольного клубу «Карпати», гравець Національної футбольної збірної», - описує джерело регалії спортсмена і починаючого політика.

Артем Федецький період футбольного становлення проходив у донецькому «Шахтарі», а в елітному дивізіоні українського футболу почав виступати в 2007 році в складі київського «Арсенала». Сезон-2007/2008 Артем провів у лавах клубу «Харків», потім на нетривалий час повернувся в «Шахтар», звідки в 2009 році на правах оренди перейшов у «Карпати».

За три роки у складі львів'ян Федецький доріс до основного гравця національної збірної України, але на Євро-2012 не виступив, оскільки майже півроку не мав змоги повноцінно тренуватися через конфлікт з власником львівського клубу Петром Димінським.

У 2012-му Артем перейшов у «Дніпро», з яким став срібним призером чемпіонату України-2013/2014 і фіналістом Ліги Європи-2014/2015. У 2016 році Федецький у складі збірної України виступав у фінальній частині чемпіонату Європи у Франції. Після Євро перейшов до лав новачка німецької Бундесліги «Дармштадта», але закріпитися в команді не зміг і несподівано для багатьох у 2017 році повернувся в «Карпати». Де теж грав з перемінним успіхом. Приміром, у ході весняної частини сезону-2018/2019 тренер Фабрі Ґонсалес спершу виводив його, а потім повертав до складу.

Останнім часом ходили чутки, що Федецький може стати спортивним директором львівського клубу.