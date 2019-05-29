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    «Арсенал-Київ» залишив Прем’єр-лігу, «Карпати» та «Чорноморець» зіграють перехідні матчі

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    &laquo;Карпати&raquo; зберігають шанси на місце в Прем'єр-лізі - «Арсенал-Київ» залишив Прем’єр-лігу, «Карпати» та «Чорноморець» зіграють перехідні матчі
    «Карпати» зберігають шанси на місце в Прем'єр-лізі
    ФК «Карпати»

    Зіграно матчі заключного туру другої групи чемпіонату України

    «Арсенал-Київ» - «Карпати» (Львів) – 2:3
    Голи: 1:0 – Ковпак (4). 1:1 – Нестеров (18). 1:2 – М’якушко (20, з пенальті). 1:3 – Мірошниченко (45+2). 2:3 – Авагімян (90+2). 

    «Чорноморець» (Одеса) – «Десна» (Чернігів) – 3:0
    Голи: 1:0 – Танчик (62). 2:0 – Вільхамссон (73, з пенальті). 3:0 – Вільхамссон (85). 

    «Ворскла» (Полтава) – «Олімпік» (Донецьк) – 2:2
    Голи: 1:0 – Шарпар (5), 2:0 – Васін (44, з пенальті). 2:1 – Дегтярьов (76). 2:2 – Дегтярьов (83). 

    У чемпіонаті України з футболу серед команд Прем’єр-ліги 29 травня відбулися матчі заключного 32-го туру в другій групі. Тут учасники боролися за збереження місця в Прем’єр-лізі.

    У Києві «Арсенал-Київ» та львівські «Карпати» в очному поєдинку боролися за останній шанс на порятунок.

    Господарі вже на 4-й хвилині вийшли вперед – забив Ковпак. Та за 14 хвилин Нестеров зрівняв рахунок. А ще за дві хвилини М’якушко з пенальті вивів львів’ян вперед. На останніх секундах першого тайму Мірошниченко збільшив перевагу гостей. Кияни відповіли лише в компенсований час.

    Відтак «Арсенал-Київ» напряму залишив Прем’єр-лігу – 12-те місце (26 очок).

    «Карпати» (10 місце, 33 очка) зіграють в перехідних матчах за місце в Прем’єр-лізі з першоліговою «Волинню» з Луцька.

    Ще в одному матчі за виживання одеський «Чорноморець» розгромив вдома чернігівську «Десну» - 3:0. Відтак «Десна» фінішувала восьмою, а «Чорноморець» посів передостаннє 11 місце (31 очко) та зіграє в перехідних матчах проти «Колоса» з Ковалівки.

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