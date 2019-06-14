Олімпійський чемпіон відмовився від місця в списку «Слуги народу», щоб стати міністром спорту?



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Вадим Маркович Гутцайт благородно відмовився від участі у виборах НОК

Вадим Гутцайт може очолити відомство після Ігоря Жданова

Як уже повідомляв «Главком», місця у прохідній частині виборчого списку президентської політсили «Слуги народу» отримали відразу троє видатних спортсменів - чемпіони світу з греко-римської боротьби і легкої атлетики Жан Беленюк та Ольга Саладуха, а також олімпійський чемпіон Барселони-1992 Вадим Гутцайт.

Щоправда, пізніше пан Гутцайт вирішив відмовитися від участі у виборах.

«Я не йду на вибори в Раду. Я вдячний президенту Володимиру Зеленському, голові партії «Слуга народу» Дмитру Разумкову і всій команді в цілому за надану довіру. Я гордий і вдячний за те, що ви оцінили мою роботу, за те, що вважаєте мене гідним бути частиною цієї сильної команди. Але я людина справи, я не політик. Я ніколи ним не був. Певен, що від мене буде більше користі, якщо залишатимуся у спорті. Будь то в Києві в статусі керівника Департаменту спорту, будь то, в Міністерстві молоді та спорту», - написав Гутцайт у себе в «Фейсбуку».

Зауважимо, що Департамент спорту КМДА Вадим Маркович зараз й очолює. Він став переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади. Щоправда, як стверджував неодноразово його конкурент Філіп Альїд, Гутцайт відверто списав презентовану на конкурсі програму.

При цьому джерела «Главкому» в Національному олімпійському комітеті запевняють, що Вадим Маркович розглядається керівництвом «Слуги народу» як головний претендент на посаду міністра у справах сім'ї, молоді і спорту в новому Кабінеті міністів.

Нагадаємо, що впродовж останніх п'яти років спортивним міністром є Ігор Жданов.

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