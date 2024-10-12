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У Саудівській Аравії організатори бою Бетербієв – Бівол запросили Кадирова на вечір боксу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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У Саудівській Аравії організатори бою Бетербієв – Бівол запросили Кадирова на вечір боксу
Фото з іменними місцями, одне з яких зарезервоване за Кадировим, опублікував офіційний транслятор поєдинку DAZN

Бетербієв, який має канадський паспорт, публічно підтримує Кадирова при тому, що той офіційно внесений Канадою у санкційний список

Главу Чеченської Республіки Рамзана Кадирова запросили на поєдинок за титул абсолютного чемпіона у напівважкій вазі між росіянами Дмитром Біволом та Артуром Бетербієвим.

Фото з іменними місцями з арени, де проходить вечір боксу, одне з яких зарезервоване за Кадировим, в інстаграмі опублікував офіційний транслятор поєдинку DAZN. Пізніше цю світлину було видалено.

Місце, зарезервоване за Кадировим, також було підписане: «Президент Рамзан Кадиров».

Вечір боксу проходить сьогодні, 12 жовтня, у Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, що Бетербієв, який має канадський паспорт, публічно підтримує Кадирова при тому, що той офіційно внесений Канадою у санкційний список.

Нагадаємо, Кадиров у четвер, 10 жовтня, провів засідання із представниками силового блоку, на якому обговорював перестрілку біля офісу Wildberries у Москві. На ньому він звинуватив депутатів Держдуми Бекхана Барахоїва та Різвана Курбанова, а також сенатора Сулеймана Керімова у підготовці його вбивства. 

«У них свої бізнеси, і вони не просто забрали у цієї жінки (засновниці Wildberries Тетяни Кім) бізнес, а навіть мене замовили, щоб убити», – заявив Кадиров.

Глава Чечні також оголосив їм кровну помсту, якщо вони не нададуть доказів своєї невинуватості, повідомляє Telegram-канал Readovka. 

Раніше Кадиров розкритикував російську владу за посилення міграційної політики, заявивши, що деякі заходи «зіштовхують Росію із сусідніми братніми регіонами». Очільник Чечні обурено додав, що пов’язані з міграцією проблеми в Росії виникли не з вини приїжджих, тож видворенням іноземців ці проблеми не вирішити.

Теги: Рамзан Кадиров Саудівська Аравія бокс

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