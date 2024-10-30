Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чемпіон світу з боксу з Росії незаконно відвідав окуповану Луганщину

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чемпіон світу з боксу з Росії незаконно відвідав окуповану Луганщину
Чудінов провів «майстер-класи», які містили явні елементи індоктринації українських дітей

Ще один титулований російський спортсмен засвітився у підтримці російської агресії проти України

Російський боксер-професіонал, чинний чемпіон світу та володар чемпіонського поясу WBA Gold Федір Чудінов на початку жовтня незаконно відвідав кілька міст окупованої Луганської області. Про це інформує Watchers. 

Крім нелегального перетину державного кордону України, Чудінов ще й відзначився участю в пропагандистському заході з українськими дітьми. Зокрема, він провів «майстер-класи», які містили явні елементи індоктринації та «перевиховання» українських дітей в окупованих Старобільську та Луганську. 

3 фото
На весь екран

Ці заходи були організовані підсанкційними російськими організаціями –  заснованим диктатором Володимиром Путіним рухом «Народний фронт» та організацією «Здоровое отечество», які помічені українськими спецслужбами та західними санкційними інституціями в участі у викраденні українських дітей. 

Нагадаємо, Емін Сефершаєв у складі збірної Росії з греко-римської боротьби здобув нагороду Чемпіонату світу у ваговій категорії до 63 кілограм. У поєдинку за бронзову медаль він переміг вірменина Манвела Хачатряна.

Сефершаєв – кримський татарин, який народився в 1998 році вже в незалежній Україні, в Сімферополі.

Після анексії Криму спортсмен вирішив представляти на міжнародній арені саме Росію, одним з численних злочинів якої є також і геноцид кримських татар.

Не залишився цей зрадник осторонь і від підтримки російської агресії проти України. Зокрема, минулого року Емін взяв участь в пропагандистському заході «Меморіал героя Росії генерала Кутузова» – турнірі з боротьби на честь російського воєнного злочинця, якого минулого року ліквідовували захисники України.

Щобільше, ставши переможцем цього турніру, Сефершаєв з радістю та посмішкою на обличчі фотографувався на тлі фото вбивці Кутузова, та ще й задоволено почепив медаль з його зображенням собі на груди.

Емін Сефершаєв – кримський татарин та зрадник України, який підтримує війну та вважає, що «Крим – Росія»
Емін Сефершаєв – кримський татарин та зрадник України, який підтримує війну та вважає, що «Крим – Росія»
фото: Base of Ukrainian sports

Крім того, Сефершаєв помітили у спілкуванні з російськими пропагандистськими ЗМІ.

Сефершаєв дає коментар росЗМІ
Сефершаєв дає коментар росЗМІ
фото: Base of Ukrainian sports

Також хлопець в Instagram в геолокації одного зі своїх фото ще й окремо вказав своє місцеперебування, як «Росія, Крим Сімферополь».

Хлопець в Instagram в геолокації одного зі своїх фото вказав своє місцеперебування, як «Росія, Крим Сімферополь»
Хлопець в Instagram в геолокації одного зі своїх фото вказав своє місцеперебування, як «Росія, Крим Сімферополь»
фото: Base of Ukrainian sports

Як повідомлялося, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Україна закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китай).

У листі наголошується, що агресія, розв’язана Росією та підтримана Білоруссю, триває, а російські окупанти продовжують вчиняти звірства проти українського народу. Впродовж повномасштабного вторгнення Росія вже вбила понад 500 спортсменів і тренерів та завдала руйнувань більше ніж 500 об'єктам спортивної інфраструктури. З урахуванням цих фактів, Україна наполягає на продовженні санкцій проти Росії та Білорусі до припинення агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Представники України нагадали про позицію Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор, яка у 2022 році заборонила участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях. Українська сторона закликає зберегти ці обмеження і на майбутніх змаганнях у 2025 році.

«Розраховуємо на вашу подальшу солідарність з Україною та нашим спортивним рухом», – йдеться у спільному листі, підписаному міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком.

Теги: Луганск Луганщина бокс війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фото з нагородження наших призерів Чемпіонату Європи U-23 у Болгарії
Україна виграла медальний залік молодіжного Євро з боксу
22 жовтня, 17:21
У Кривому Розі пошкоджено житлові будинки та транспорт
Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла (фото)
20 жовтня, 08:52
У російських тюрмах залишаються близько 900 бійців «Азова»
Обмін полоненими: скільки бійців «Азова» повернулися додому (фото)
19 жовтня, 09:10
Енергетики працюють над заживленням споживачів
На Миколаївщині окупанти атакували енергетичну інфраструктуру
17 жовтня, 08:32
Пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати
Атака на Тернопільщину: з’явилися фото наслідків
16 жовтня, 09:03
Війна закінчиться якимись угодами, вважає розвідник
Командир одного зі спецпідрозділів розвідки спрогнозував, чим завершиться війна з Росією
13 жовтня, 14:24
«За деякими оцінками, понад 700 тис. українських дітей для «порятунку» було перевезено до Росії», – зазначила посадовиця Естонії
До Росії вивезено 700 тис. дітей? Естонія закликає ПАРЄ скласти план порятунку
4 жовтня, 16:10
На місці прильоту виникла пожежа
У Воронезькій області Росії після атаки безпілотника загорілася нафтобаза
4 жовтня, 05:04
Василь Ілюк був старшим стрільцем-оператором стрілецького відділення Стрийського батальйону ТрО
Найбільше у світі любив свою свою родину та рідне село. Згадаймо Василя Ілюка
2 жовтня, 09:00

Новини

Чемпіон світу з боксу з Росії незаконно відвідав окуповану Луганщину
Чемпіон світу з боксу з Росії незаконно відвідав окуповану Луганщину
Ф'юрі зробив неочікуванне зізнання перед реваншем з українцем
Ф'юрі зробив неочікуванне зізнання перед реваншем з українцем
«Ловить рибу на батьківщині»: менеджер розповів про подальші плани Ломаченка
«Ловить рибу на батьківщині»: менеджер розповів про подальші плани Ломаченка
Кримський татарин Сефершаєв, який підтримує війну, здобув для РФ бронзу чемпіонату світу
Кримський татарин Сефершаєв, який підтримує війну, здобув для РФ бронзу чемпіонату світу
Жіноча збірна України з футболу пройшла до фінального раунду плейоф Євро-2025
Жіноча збірна України з футболу пройшла до фінального раунду плейоф Євро-2025
У France Football назвали причину програшу Вінісіуса у боротьбі за «Золотий мʼяч»
У France Football назвали причину програшу Вінісіуса у боротьбі за «Золотий мʼяч»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
38K
Священник розповів, чому його парафіяни відмовлялися молитися українською
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2024
32K
Україна і Росія ведуть переговори? Financial Times повідомила, про що домовляються
5521
Гарантована перемога над Китаєм? США знайшли одне з найбільших родовищ літію у світі
2920
У Києві та області двічі за ніч лунала тривога

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Вчора, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
28 жовтня, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
28 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua