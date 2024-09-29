Букмекери визначили фаворита реваншу Усик-Ф'юрі: кому прогнозують перемогу

Фаворитом боксерсього поєдинку вважають українця

Бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Це буде друга зустріч суперважковаговиків після попереднього бою, в якому Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів у травні 2024 року​. На цей бій букмекери віддають перевагу українцю.

Букмекерські ставки та шанси на перемогу



На даний момент букмекерські контори схиляються до переваги Олександра Усика який є фаворитом із коефіцієнтом близько 1.70. Шанси на перемогу Тайсона Ф'юрі оцінюються дещо гірше — близько 2.20. Це відображає віру в те, що Усик зможе використати свою швидкість та попередній досвід у реванші. Однак, спортивні аналітики також наголошують, що Ф'юрі підготується краще, можливість раптового нокауту з боку Ф'юрі не можна виключати, зважаючи на його фізичну перевагу​.

Прогноз на бій



Аналітики очікують, що реванш буде ще більш напруженим, ніж перший бій. Ф'юрі повинен внести корективи у свою тактику після першої поразки. Усик, навпаки, йтиме з позиції переможця, прагнучи захистити свої титули і залишити суперника без шансів.

Протистояння та попередні бої



Попередній бій між Усиком і Ф'юрі завершився напруженою перемогою українця. Це стало першим серйозним ударом для Ф'юрі, який до цього не знав поразок. Усик, маючи 22 перемоги без жодної поразки, уже здобув перемоги над топ-боксерами, як-от Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа. Ф'юрі, у свою чергу, мав чудову серію боїв, серед яких перемоги над Деонтеєм Вайлдером та Дереком Чісорою. Їхнє протистояння стало символом боротьби за звання абсолютного чемпіона світу, яке Усик успішно захистив у першому бою​.

Цей бій стане важливим етапом для обох боксерів: для Усика – це можливість закріпити свій статус легенди, а для Ф'юрі – шанс на реванш і повернення до титулів.