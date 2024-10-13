«Кадиров – вболівальник №1». Чемпіон світу з боксу Бетербієв зробив скандальну заяву

Кадиров був присутній на поєдинку і піднявся в ринг після оголошення результатів

Бетербієв неодноразово публічно підтримував Кадирова

Російський боксер, який має громадянство Канади, Артур Бетербієв після завоювання титулу абсолютного чемпіона у напівважкій вазі поділився думками про соратника диктатора Володимира Путіна та голову Чеченської Республіки Рамзана Кадирова.

«Кадиров з дитинства мене підтримує, дуже вболіває за мене та весь чеченський народ. Він вболівальник №1. Він привітав мене, дуже радий. Спеціально прилетів повболівати», – сказав Бетербієв на пресконференції після бою з Біволом.

Нагадаємо, Бетербієв здобув перемогу рішенням більшості суддів (114:114, 115:113, 116:112) і і став абсолютним чемпіоном світу з боксу у напівважкій вазі. Вечір боксу проходив 12 жовтня, у Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Варто зазначити, що Кадиров був присутній на поєдинку і піднявся в ринг після оголошення результатів. Бетербієв неодноразово публічно підтримував Кадирова при тому, що той офіційно внесений Канадою у санкційний список.

Нагадаємо, Кадиров у четвер, 10 жовтня, провів засідання із представниками силового блоку, на якому обговорював перестрілку біля офісу Wildberries у Москві. На ньому він звинуватив депутатів Держдуми Бекхана Барахоїва та Різвана Курбанова, а також сенатора Сулеймана Керімова у підготовці його вбивства.

«У них свої бізнеси, і вони не просто забрали у цієї жінки (засновниці Wildberries Тетяни Кім) бізнес, а навіть мене замовили, щоб убити», – заявив Кадиров.

Глава Чечні також оголосив їм кровну помсту, якщо вони не нададуть доказів своєї невинуватості, повідомляє Telegram-канал Readovka.

Раніше Кадиров розкритикував російську владу за посилення міграційної політики, заявивши, що деякі заходи «зіштовхують Росію із сусідніми братніми регіонами». Очільник Чечні обурено додав, що пов’язані з міграцією проблеми в Росії виникли не з вини приїжджих, тож видворенням іноземців ці проблеми не вирішити.

«Міграційну політику якщо й міняти, то не так огидно, коли розлючено кидаються на всіх немісцевих, хто під руку попадеться. Затримують, водночас останнім часом ці заходи проводяться дуже жорстко», – наголосив Кадиров.