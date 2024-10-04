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Ф'юрі розповів про свій план на реванш з Усиком

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Ф'юрі розповів про свій план на реванш з Усиком
Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився думками про майбутній реванш проти українця Олександра Усика
фото з відкритих джерел

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі налаштований рішуче перед реваншем проти Олександра Усика

Британець не приховує, що його єдина мета – нокаут. Він не вірить у перемогу за очками, тому планує взяти справу у свої руки та достроково завершити бій. Про це пише Tribuna.com.

«Немає жодного секрету – я вийду на ринг, щоб нокаутувати його», – заявив Ф'юрі.

Більше того, «Циганський король» вже заглядає у майбутнє та мріє про трилогію з українцем.

«Я шукав по всьому світу 20 років, щоб знайти когось, хто міг би кинути мені гідний виклик. І зараз ми знайшли цього хлопця», – поділився Ф'юрі.

Також британець додав, що планує провести три бої з українцем.

Нагадаємо, Усик став першим абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкому дивізіоні.

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Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик

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