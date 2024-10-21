«Хочу прикінчити Усика»: Дюбуа пригрозив українському боксеру

Даніель Дюбуа налаштований взяти реванш у Олександра Усика, заявивши, що між ними залишилася незавершена справа

Чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа налаштований взяти реванш у Олександра Усика. Про це він сказав у коментарі BoxNation.

«З Усиком у нас незавершена справа. Я хочу його прикінчити. Цього разу я переконаний, що зроблю все правильно. Це буде об'єднаний бій чемпіонів світу, це буде масштабно», – сказав він.

Зазначимо, що Усик переміг Дюбуа у серпні 2023 року. Наш земляк відправив британця у нокаут у 9-му раунді. Зазначимо, що в ніч на 22 вересня Даніель здобув дострокову звитягу над Ентоні Джошуа й став володарем чемпіонського поясу IBF, який для нього звільнив український супертяж.

Нагадаємо, Усик став першим абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкому дивізіоні.

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі налаштований рішуче перед реваншем проти Олександра Усика.

Британець не приховує, що його єдина мета – нокаут. Він не вірить у перемогу за очками, тому планує взяти справу у свої руки та достроково завершити бій.

Бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Це буде друга зустріч суперважковаговиків після попереднього бою, в якому Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів у травні 2024 року