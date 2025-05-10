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Складна перемога. Світоліна вийшла до четвертого кола турніру у Римі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Складна перемога. Світоліна вийшла до четвертого кола турніру у Римі
У вирішальному сеті за рахунку 5:3 Еліна втратила п'ять матчболів на своїй подачі
фото: AP

Українська тенісистка провела на корті дві з половиною години ігрового часу

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у четверте коло на турнірі WTA 1000 в Італії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Українська тенісистка провела на корті дві з половиною години ігрового часу. Зазначимо, що в другому сеті Світоліна програвала 0:5, потім виграла два гейми і взяла медичний тайм-аут через проблеми в районі живота і залишала корт.

У вирішальному сеті за рахунку 5:3 Еліна втратила п'ять матчболів на своїй подачі і потім змогла реалізувати шостий у наступному геймі.

Еліна Світоліна другий рік поспіль зіграє у четвертому колі турніру в Римі. Сьогодні українка провела восьмий трисетовий матч у сезоні (перший за півтора місяці) та здобула шосту перемогу.

За свій п'ятий чвертьфінал у столиці Італії Світоліна боротиметься з Даніель Коллінс, яка раніше обіграла триразову чемпіонку та другу ракетку світу Ігу Швьонтек.

Світоліна та Коллінс раніше грали одна проти одної три рази на хардових турнірах. У березні українка змогла вперше обіграти американську тенісистку у третьому колі турніру WTA 1000 у Маямі.

Нагадаємо, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Теги: теніс Еліна Світоліна

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