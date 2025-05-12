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Кубок Біллі Джин Кінг: Україна дізналася суперника у чвертьфіналі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Кубок Біллі Джин Кінг: Україна дізналася суперника у чвертьфіналі
У разі перемоги у протистоянні проти іспанок, наступним суперником України буде переможець пари Італія – Китай

Фінал Кубка Біллі Джин Кінг відбудеться у Шеньчжені (Китай) 16-21 вересня

Першими суперником жіночої збірної України у Фіналі Кубка Біллі Джин Кінг стане Іспанія. Про це повідомляє «Главком».

Кубок Біллі Джин Кінг-2025

  • Італія (1) – Китай
  • Іспанія (4) – Україна
  • Казахстан – США (3)
  • Японія – Велика Британія (2)

У разі перемоги у протистоянні проти іспанок, наступним суперником України буде переможець пари Італія – Китай.

Фінал Кубка Біллі Джин Кінг відбудеться у Шеньчжені (Китай) 16-21 вересня.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу вперше в історії вийшла у фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг

Після двох змагальних днів Україна лідирувала в групі Е кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

У заключний змагальний день наша збірна зустрічалася з Швейцарією. Для виходу у фінал нашим дівчатам було достатньо виграти один сет у швейцарок у трьох поєдинках.

Перший матч протистояння зі Швейцарією Україна програла у двох сетах – Марта Костюк поступилася Селін Наеф.

У наступному поєдинку Еліна Світоліна у двох сетах здолала Жіль Тайхманн та принесла нашій команді путівку у фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг – 6:4, 6:2.

Кубок Біллі Джин Кінг

Україна – Швейцарія 2:1

Марта Костюк (Україна) – Селін Наеф (Швейцарія) 4:6, 6:7(1)

Еліна Світоліна (Україна) – Жиль Тайхманн (Швейцарія) 6:4, 6:2

Надія Кіченок/Катаріна Завацька (Україна) - Сюзан Бандеккі/Селін Наеф (Швейцарія) 6:4, 3:6, 10-5

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу здобула перемогу над командою Польщі у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг, вигравши всі три матчі та забезпечивши рахунок 3:0.

Поєдинок завершила зустріч Людмили та Надії Кіченок проти пари Мартіна Кубка/Мая Хвалінська. Однак, результат цієї гри вже не впливав на загальний підсумок протистояння.

Оскільки раніше Еліна Світоліна принесла жіночій збірній України з тенісу дострокову перемогу в матчевій зустрічі з Польщею в групі Е кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Кубок Біллі Джин Кінг

Україна – Польща 3:0

Марта Костюк (Україна) – Катажина Кава (Польща) 6:1, 6:2

Еліна Світоліна (Україна) – Мая Хвалінська (Польща) 7:6(4), 6:3

Людмила та Надія Кіченок (Україна) – Мартіна Кубка та Мая Хвалінська (Польща) 7:6 (7:1), 7:6 (7:5).

Теги: теніс Кубок Федерації

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