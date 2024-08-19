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Ексвіцепрезидент Китайської асоціації футболу отримав 11 років ув’язнення за хабарництво

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Ексвіцепрезидент Китайської асоціації футболу отримав 11 років ув’язнення за хабарництво
Лі був оштрафований на 1 мільйон юанів (близько $140 тисяч)
фото: HPIC/dpa/picture alliance

Усі кошти, отримані Лі незаконним шляхом, будуть стягнуті та передані державі

Колишнього віце-президента Китайської футбольної асоціації Лі Юйї засудили до 11 років ув'язнення у справі про отримання хабарів. Про це повідомляє агентство Xinhua.

Також Лі був оштрафований на 1 мільйон юанів (близько $140 тисяч). Усі кошти, отримані ним незаконним шляхом, будуть стягнуті та передані державі.

Крім того, до 11 років позбавлення волі було засуджено колишнього генерального секретаря Футбольної асоціації Уханя Фу Сян за розтрату коштів, отримання та дачу хабарів.

Нагадаємо, у березні цього року ексочільника Китайської асоціації футболу Чень Суюаня засудили до довічного ув'язнення за отримання хабарів на суму понад $10 мільйонів.

Прокурори стверджували, що Чень отримував великі грошові суми та цінні речі в обмін на допомогу в отриманні проєктних контрактів і організації спортивних заходів. У рішенні суду зазначається, що функціонер завдав величезної шкоди китайському футболу.

Нагадаємо, «Кривбас» вимагає від УЄФА замінити арбітра гри з «Бетісом», який судив матч збірної РФ у Москві.

Теги: Китай НОВИНИ ФУТБОЛУ корупція

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