Застосування ядерної зброї: Китай дав обіцянку

Китай, який взяв на себе зобов'язання не застосовувати ядерну зброю першим, активно розширює свій арсенал

Пекін представив проєкт договору про незастосування першим ядерної зброї

Китай почав дипломатичний тиск на позиції США в ядерній сфері, стрімко зміцнюючи власний ядерний потенціал. Про це повідомляє Financial Times.

Пекін, єдиний із п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, який взяв на себе зобов'язання не застосовувати ядерну зброю першим, закликав у Женеві решту членів виконати це зобов'язання і засудив заходи Вашингтона щодо захисту своїх союзників.

Китай представив офіційну пропозицію, стверджуючи, що ядерна політика «не застосовувати першими» стає важливим міжнародним консенсусом і пріоритетом. Однак США та їхні союзники, а також аналітики вважають, що це спроба Пекіна приглушити критику Заходу з приводу нарощування китайських ядерних озброєнь.

Пекін представив проєкт договору або декларації про «незастосування першими» членами Ради Безпеки комітету в Женеві, який готує конференцію з огляду Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Китай також назвав захист, який США надають своїм союзникам у НАТО та Азії, «серйозним порушенням» договору про нерозповсюдження ядерної зброї і зажадав їх скасування.

Водночас Китай розширює свій арсенал ядерних боєголовок і модернізує сили їхнього доставлення, що, на думку деяких іноземних чиновників, може зробити країну ядерною державою нарівні зі США і Росією.

Пентагон прогнозує, що до 2030 року Китай збільшить свій арсенал до більш ніж 1 тис. ядерних боєголовок, що вдвічі більше за нинішню кількість і вчетверо більше, ніж передбачалося шість років тому. Пекін активно будує ракетні шахти і розгортає підводні човни, здатні нести ядерну зброю, що дає йому змогу запускати ядерні ракети за першою вимогою, а не тільки у відповідь.

Ці зміни викликали дискусії серед експертів про можливий відхід Китаю від політики «не застосовувати першими» та мінімального ядерного стримування до більш агресивної стратегії. Підозри посилюються через відсутність прозорості: Пекін відмовляється брати участь у механізмах контролю над озброєннями. Минулого місяця Китай призупинив дискусії зі США щодо контролю над ядерними озброєннями.

Нагадаємо, американська Національна адміністрація з ядерної безпеки (NNSA) після мовчання, яке тривало декілька років, розкрила кількість ядерного озброєння в розпорядженні Пентагона. Це перше розкриття кількості ядерних зарядів, як статичного, так і тактичного призначення, з 2021 року, коли ці дані були засекречені. Таке рішення узгоджується із заявленим зобов’язанням Америки щодо ядерної прозорості.

Раніше Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо ядерної безпеки України.