Головна Світ Політика
search button user button menu button

Застосування ядерної зброї: Китай дав обіцянку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Застосування ядерної зброї: Китай дав обіцянку
Китай, який взяв на себе зобов'язання не застосовувати ядерну зброю першим, активно розширює свій арсенал
фото з відкритих джерел

Пекін представив проєкт договору про незастосування першим ядерної зброї

Китай почав дипломатичний тиск на позиції США в ядерній сфері, стрімко зміцнюючи власний ядерний потенціал. Про це повідомляє Financial Times.

Пекін, єдиний із п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, який взяв на себе зобов'язання не застосовувати ядерну зброю першим, закликав у Женеві решту членів виконати це зобов'язання і засудив заходи Вашингтона щодо захисту своїх союзників.

Китай представив офіційну пропозицію, стверджуючи, що ядерна політика «не застосовувати першими» стає важливим міжнародним консенсусом і пріоритетом. Однак США та їхні союзники, а також аналітики вважають, що це спроба Пекіна приглушити критику Заходу з приводу нарощування китайських ядерних озброєнь.

Пекін представив проєкт договору або декларації про «незастосування першими» членами Ради Безпеки комітету в Женеві, який готує конференцію з огляду Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Китай також назвав захист, який США надають своїм союзникам у НАТО та Азії, «серйозним порушенням» договору про нерозповсюдження ядерної зброї і зажадав їх скасування.

Водночас Китай розширює свій арсенал ядерних боєголовок і модернізує сили їхнього доставлення, що, на думку деяких іноземних чиновників, може зробити країну ядерною державою нарівні зі США і Росією.

Пентагон прогнозує, що до 2030 року Китай збільшить свій арсенал до більш ніж 1 тис. ядерних боєголовок, що вдвічі більше за нинішню кількість і вчетверо більше, ніж передбачалося шість років тому. Пекін активно будує ракетні шахти і розгортає підводні човни, здатні нести ядерну зброю, що дає йому змогу запускати ядерні ракети за першою вимогою, а не тільки у відповідь.

Ці зміни викликали дискусії серед експертів про можливий відхід Китаю від політики «не застосовувати першими» та мінімального ядерного стримування до більш агресивної стратегії. Підозри посилюються через відсутність прозорості: Пекін відмовляється брати участь у механізмах контролю над озброєннями. Минулого місяця Китай призупинив дискусії зі США щодо контролю над ядерними озброєннями.

Нагадаємо, американська Національна адміністрація з ядерної безпеки (NNSA) після мовчання, яке тривало декілька років, розкрила кількість ядерного озброєння в розпорядженні Пентагона. Це перше розкриття кількості ядерних зарядів, як статичного, так і тактичного призначення, з 2021 року, коли ці дані були засекречені. Таке рішення узгоджується із заявленим зобов’язанням Америки щодо ядерної прозорості.

Раніше Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо ядерної безпеки України.

Читайте також: Британія працює над розробкою ракет проти ядерної зброї РФ – The Times
Теги: Радбез ООН ядерна зброя Китай США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому запрошення України на переговори з НАТО є кроком вперед
Сильний Захід разом з Україною повинен змусити Росію до відступу
9 липня, 22:45
Польща здійснює масштабну програму військової модернізації та закуповує американське оборонне обладнання
США готують Польщу до нападу Росії: оголошено про нові поставки зброї
9 липня, 09:38
МАГАТЕ ухвалили низку резолюцій
Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо ядерної безпеки України
12 липня, 02:05
База розрахована на понад тисячу військовослужбовців США
Польща побудувала військову базу для розміщення 1000 військовослужбовців США
17 липня, 20:08
Орбан звинуватив США у керівництві підривом «Північних потоків»
Підрив газогонів «Північний потік». Орбан назвав винних
27 липня, 17:54
Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер (по центру), керівники американських компаній та посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк
Спецпредставниця США з відновлення економіки України приїхала до Києва
29 липня, 14:20
Спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем
Пріцкер назвала п'ять основних компонентів для економічного відновлення України
29 липня, 22:01
Дмитро Кулеба здійснив перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України
Експорт військових дронів: Китай ввів обмеження після візиту Кулеби
31 липня, 14:57
Голоси американців українського походження на виборах у США можуть вирішити, чи існуватиме Україна далі
Українці на виборах президента США матимуть вирішальну роль – прогноз Тімоті Снайдера
30 липня, 17:02

Політика

Спрощення в'їзду для росіян та білорусів: Євросоюз чекає пояснень від Угорщини
Спрощення в'їзду для росіян та білорусів: Євросоюз чекає пояснень від Угорщини
Обмін ув'язненими пройшов без взаємодії з Путіним – Білий дім
Обмін ув'язненими пройшов без взаємодії з Путіним – Білий дім
ЄС створив спецгрупу чиновників на випадок повернення Трампа до влади – FT
ЄС створив спецгрупу чиновників на випадок повернення Трампа до влади – FT
Масштабний обмін ув’язнених між Заходом та Росією: з'явилися нові деталі
Масштабний обмін ув’язнених між Заходом та Росією: з'явилися нові деталі
Застосування ядерної зброї: Китай дав обіцянку
Застосування ядерної зброї: Китай дав обіцянку
Вибори у Венесуелі. США зробили заяву
Вибори у Венесуелі. США зробили заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Донька Ірини Фаріон розповіла про долю квартири її матері
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
21K
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва заявила, що українських гімнастів засудили у Парижі
8450
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6359
Три українських міста потрапили до найдорожих у Європі: список
6354
Стало відомо, скільки винищувачів F-16 прибуло в Україну

Новини

Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Вчора, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
31 липня, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
31 липня, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
31 липня, 07:00

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua