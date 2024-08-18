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«Кривбас» вимагає від УЄФА замінити арбітра гри з «Бетісом», який судив матч збірної РФ у Москві

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Кривбас» вимагає від УЄФА замінити арбітра гри з «Бетісом», який судив матч збірної РФ у Москві
Арда Кардешлер був головним арбітром гри між Росією і Сербією у Москві

Матч між «Кривбасом» та «Бетісом» відбудеться 22 серпня

Футбольний клуб «Кривбас» звернувся до УЄФА з проханням заміни турецького арбітра Арди Кардешлера матчу плей-офф Ліги Конференцій проти «Бетіса» (Іспанія), який відбудеться у четвер, 22 серпня, у Кошице (Словаччина).

«Нам стало відомо, що цей арбітр 21.03.2024 обслуговував товариський матч між Росією та Сербією, який проходив у Москві, Росія. Через це вважаємо неприпустимим залучення Арди Кардешлера до обслуговування матчу за участю української футбольного клубу. Суддівство нашого міжнародного матчу арбітром, який судив матч за участі росіян, ще й безпосередньо у Росії, дискредитує весь наш Клуб перед всіма вболівальниками «Кривбасу», серед який є багато військових, які наразі захищають нашу країну від нападів Росії, а також перед всією Україною, яка потерпає від військової агресії росіян», – йдеться у зверненні «Кривбасу» .

ФК «Кривбас» також проінформував Українську Асоціацію Футболу та Комітет арбітрів УАФ щодо ситуації, яка склалася. 

Нагадаємо, мадридський «Реал» переграв італійську «Аталанту» та вшосте став переможцем Суперкубка УЄФА 2024 року.

 

 

Теги: ФК «Кривбас» НОВИНИ ФУТБОЛУ суддя

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