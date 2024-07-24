Головна Світ Політика
search button user button menu button

Візит Кулеби до Китаю: Держдеп пояснив, чому це важливо

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Візит Кулеби до Китаю: Держдеп пояснив, чому це важливо
Міллер додав, що Китай «робить дуже багато» для підживлення «воєнної машини» Кремля, підтримуючи відновлення оборонно-промислової бази Росії
фото: з відкритих джерел

Метью Міллер: «Важливо, щоб Китай дізнався безпосередньо від України про збитки, яких Україна зазнала через війну Росії»

Завдяки візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Пекіна влада Китаю зможе дізнатися безпосередньо від представника офіційного Києва про наслідки широкомасштабної війни РФ. Вашингтон підкреслює важливість такої комунікації.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу у Вашингтоні.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи сподівається американська сторона на «зміну поведінки» у підтримці КНР Росії, яка веде війну проти України, чиновник звернув увагу на важливість самого візиту глави МЗС України до Пекіну та комунікації.

«Я не збираюся робити якісь оцінки того, що може статися, або намагатися оцінити очікування того, що може статися, але я вважаю, що важливо, щоб Китай дізнався безпосередньо від України про збитки, яких Україна зазнала через війну Росії», – заявив він

Міллер додав, що Китай «робить дуже багато» для підживлення «воєнної машини» Кремля, підтримуючи відновлення оборонно-промислової бази Росії.

«Ми завжди чітко заявляли, що важливо, щоб кожна країна світу визнала, що в цьому конфлікті є агресор і є жертва. І ми не повинні ставитися до двох сторін так, ніби вони несуть однакову відповідальність або ніби це якась війна, яка чарівним чином вискочила нізвідки, а одна зі сторін не несе відповідальності; і що, коли мова заходить про те, чим ця війна може закінчитися, важливо пам’ятати ці основні принципи», – висловився чиновник.

У цьому контексті представник Держдепу додав, що Штати «чітко дали зрозуміти це», коли спілкувалися з Китаєм щодо теми війни РФ з Україною.

«Я знаю, що інші члени НАТО та європейські країни також дали зрозуміти це Росії. І ми вважаємо, що в будь-який час важливо, щоб будь-яка країна – і, звичайно, включаючи Китай - чула безпосередньо Україну», – акцентував Міллер.

Нагадаємо, 23 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року.

Теги: США Китай Дмитро Кулеба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор Орбан у Москві заявив, що представляє Раду ЄС, оскільки Угорщина прийняла головування у цій інституції
Куди гребе Орбан? Прем’єр Угорщини затіяв велику гру
8 липня, 17:57
США можуть відправити американських фахівців в Україну, щоб допомогти військам ЗСУ
США можуть відправити військових фахівців до України – Daily Mail
27 червня, 08:14
США почали постачати в Україну ракети-перехоплювачі HAWK у 2022 році
США наступного тижня оголосять про новий пакет допомоги Україні – ЗМІ
29 червня, 03:11
Бріджит Брінк і делегація від Конгресу США у Києві 1 липня 2024 року
До Києва прибула делегація від Конгресу США: мета візиту
1 липня, 17:26
Рішення, які дозволять знищувати російські бомбардувальники, рано чи пізно будуть ухвалені
Рішення про дозвіл Україні бити по російських аеродромах уже готуються – Кулеба
5 липня, 03:48
Байден упевнений, що керує світом
«Я той хлопець, який зупинив Путіна» – Байден зробив гучну заяву
6 липня, 20:18
фото: theguardian
Віз у штанях понад 100 живих змій: у Китаї чоловіка впіймали на контрабанді
10 липня, 13:37
Президент України подякував країнам за практичні кроки для посилення Військово-повітряних сил
Зеленський подякував США, Данії та Нідерландам за посилення України літаками F-16
10 липня, 17:19
Трамп закликав провести другі дебати на більш дружньому до нього телеканалі
Трамп закликав провести другі дебати на більш дружньому до нього телеканалі
22 липня, 06:34

Політика

Візит Кулеби до Китаю: Держдеп пояснив, чому це важливо
Візит Кулеби до Китаю: Держдеп пояснив, чому це важливо
Макрон відклав призначання нового уряду Франції до середини серпня
Макрон відклав призначання нового уряду Франції до середини серпня
Штаб Трампа подав скаргу через передачу грошей від фонду Байдена до Гарріс
Штаб Трампа подав скаргу через передачу грошей від фонду Байдена до Гарріс
Камала Гарріс розкрила свої плани на президентський термін
Камала Гарріс розкрила свої плани на президентський термін
Умєров обговорив з Остіном невідкладні потреби фронту
Умєров обговорив з Остіном невідкладні потреби фронту
Індонезія вперше за 10 років планує відновити імпорт нафти з Росії
Індонезія вперше за 10 років планує відновити імпорт нафти з Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
ТЦК перевірятимуть документи на вулиці по-новому: пояснення
11K
Скасування літнього часу. Військова Чорновол закликала Зеленського зупинити «маразм»
9222
Конфуз дня. Порошенко покликав боротися з Московською церквою покійного Майкла Джексона (відео)
8296
На яхти підсанкційних російських олігархів почали «полювати» невідомі люди – Financial Times
7774
Прибуткова робота без вищої освіти: які варіанти доступні українцям у Німеччині
7149
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
Вчора, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
21 липня, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua