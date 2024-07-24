Візит Кулеби до Китаю: Держдеп пояснив, чому це важливо

Метью Міллер: «Важливо, щоб Китай дізнався безпосередньо від України про збитки, яких Україна зазнала через війну Росії»

Завдяки візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Пекіна влада Китаю зможе дізнатися безпосередньо від представника офіційного Києва про наслідки широкомасштабної війни РФ. Вашингтон підкреслює важливість такої комунікації.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу у Вашингтоні.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи сподівається американська сторона на «зміну поведінки» у підтримці КНР Росії, яка веде війну проти України, чиновник звернув увагу на важливість самого візиту глави МЗС України до Пекіну та комунікації.

«Я не збираюся робити якісь оцінки того, що може статися, або намагатися оцінити очікування того, що може статися, але я вважаю, що важливо, щоб Китай дізнався безпосередньо від України про збитки, яких Україна зазнала через війну Росії», – заявив він

Міллер додав, що Китай «робить дуже багато» для підживлення «воєнної машини» Кремля, підтримуючи відновлення оборонно-промислової бази Росії.

«Ми завжди чітко заявляли, що важливо, щоб кожна країна світу визнала, що в цьому конфлікті є агресор і є жертва. І ми не повинні ставитися до двох сторін так, ніби вони несуть однакову відповідальність або ніби це якась війна, яка чарівним чином вискочила нізвідки, а одна зі сторін не несе відповідальності; і що, коли мова заходить про те, чим ця війна може закінчитися, важливо пам’ятати ці основні принципи», – висловився чиновник.

У цьому контексті представник Держдепу додав, що Штати «чітко дали зрозуміти це», коли спілкувалися з Китаєм щодо теми війни РФ з Україною.

«Я знаю, що інші члени НАТО та європейські країни також дали зрозуміти це Росії. І ми вважаємо, що в будь-який час важливо, щоб будь-яка країна – і, звичайно, включаючи Китай - чула безпосередньо Україну», – акцентував Міллер.

Нагадаємо, 23 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року.