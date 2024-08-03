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В Аргентині правоохоронці використають штучний інтелект, щоб передбачати злочини

Надія Карбунар
glavcom.ua
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В Аргентині правоохоронці використають штучний інтелект, щоб передбачати злочини
Перед ШІ буде поставлено завдання «запобігати, виявляти та розслідувати злочини»
фото з відкритих джерел

 Експерти побоюються, що нововведення може загрожувати правам громадян

Влада Аргентини оголосила про плани використовувати штучний інтелект для «передбачення майбутніх злочинів» до їх здійснення. Про це інформує ABC News.

Ця концепція була анонсована Міністерством безпеки шляхом створення нового підрозділу. Перед ним буде поставлено завдання «запобігати, виявляти та розслідувати злочини», а також вести спостереження за допомогою дронів, моніторити соціальні мережі і використовувати розпізнавання облич для посилення заходів безпеки.

Міністр безпеки Патрісія Буллріч підписала резолюцію, в якій ідеться про те, що вона «значно підвищить ефективність різних сфер діяльності міністерства, а також федеральної поліції та сил безпеки, даючи змогу швидше й точніше реагувати на загрози та надзвичайні ситуації».

Міністерство називає США, Китай, Ізраїль та інші країни першопрохідцями у використанні ШІ у безпекових операціях.

Водночас, правозахисні групи занепокоєні тим, що нові заходи можуть порушити свободу вираження поглядів, оскільки громадяни можуть вдатися до самоцензури, побоюючись, що їхні пости в соціальних мережах стануть об'єктом урядового моніторингу.

Аргентинський Центр досліджень свободи слова та доступу до інформації зазначив, що в минулому такі технології використовувалися для створення особових справ проти науковців, журналістів, політиків та активістів. Вони закликали до прозорості щодо того, як саме використовуватимуться зазначені технології. Група заявила, що будь-яка відсутність підзвітності викликає занепокоєння.

Нагадаємо, Болгарія стане першою у світі країною, яка проведе олімпіаду зі штучного інтелекту.

Як відомо, 1 серпня набув чинності Європейський закон про штучний інтелект (Акт про штучний інтелект), «перший у світі всеосяжний нормативний акт щодо штучного інтелекту». Про це йдеться у пресрелізі Європейської комісії.

Закон про штучний інтелект (ШІ) покликаний гарантувати, що ШІ, розроблений і використовуваний в ЄС, заслуговує довіри, із гарантіями захисту основних прав людей. Також закон передбачає визначення штучного інтелекту, засноване на підході, що ґрунтується на безпеці продукції та оцінці ризику в ЄС.

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Теги: Ізраїль Китай технології надзвичайні ситуації соціальні мережі штучний інтелект

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