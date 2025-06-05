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Фанати «Реала» емоційно відреагували на рішення Луніна лишитися в команді

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Фанати «Реала» емоційно відреагували на рішення Луніна лишитися в команді
Лунін планує продовжити виступи за «королівський клуб» в наступному сезоні
фото: ФК «Реал»

У минулому сезоні 26-річний Лунін взяв участь в 14 матчах за «Реал»

Вболівальники мадридського «Реала» прокоментували інформацію про те, що український голкіпер Андрій Лунін планує продовжити виступи за «королівський клуб» в наступному сезоні.

Багато хто позитивно відреагував на цю новину.

  • @NotABotIRL: «Враховуючи форму Куртуа, він незабаром має стати номером один». 
  • @Yogi_Aher: «Мені подобається! Героїчні вчинки Луніна проти Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів були неймовірними – ці сейви! Радий, що він залишається боротися за своє місце».
  • @SilverSovl00: «Його час ще прийде. Я вірю в Луніна більше, ніж хлопець вірить у себе».
  • @offsznxx: «Молодець. Я знаю, що він стане нашим номером один, якщо буде достатньо терплячим».
  • @RMBurner0: «Радий чути, що позиція воротаря закритаа, будь ласка, зосередьтеся на захисті та півзахиснику (активному пасувальнику/творцю).

Дехто поставився до інформації скептичніше.

  • @HalaMadridHub: «Принаймні заміна Тібо Куртуа».
  • @angusnegrin: «Переклад: він не має жодних пропозицій ні від кого».
  • @DavitMarkosyan1: «Отже, таким чином ми втрачаємо Гарсію».

У минулому сезоні 26-річний Лунін взяв участь в 14 матчах за клуб. Він пропустив 19 голів і шість разів зіграв на «нуль».

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) здобув історичну перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У матчі, що відбувся в Мюнхені, французи розгромили міланський «Інтер» з рахунком 5:0, уперше в своїй історії здобувши престижний європейський трофей.

Це був перший очний фінал між цими командами. На шляху до вирішального поєдинку «Інтер» не зазнав жодної поразки, послідовно здолавши «Феєнорд», «Баварію» та «Барселону». Натомість ПСЖ вийшов у фінал, вибивши «Брест», «Ліверпуль», «Астон Віллу» та «Арсенал».

Матч розпочався з активної гри ПСЖ, і вже на 12-й хвилині Ашраф Хакімі відкрив рахунок. Згодом, на 20-й хвилині, Дезіре Дуе подвоїв перевагу, скориставшись рикошетом після удару. У другому таймі парижани не зменшували тиску: Дуе оформив дубль на 63-й хвилині після передачі Вітіньї. Ще через десять хвилин Хвіча Кварацхелія реалізував вихід сам на сам із Зоммером, а крапку в зустрічі поставив 19-річний Сенні Маюлу на 87-й хвилині.

Це була лише друга зустріч в історії фіналів Ліги чемпіонів між французьким і італійським клубами після фіналу 1993 року між «Марселем» і «Міланом». Цьогорічна перемога стала не лише історичною для ПСЖ, а й найрозгромнішою у фіналах Ліги чемпіонів.

Цей тріумф приніс ПСЖ требл у сезоні 2024/25 – раніше клуб уже виграв чемпіонат Франції та національний кубок. Для «Інтера» це був другий фінал за останні три сезони, але й цього разу італійцям не вдалося здобути трофей – у 2023-му вони поступилися «Манчестер Сіті» з мінімальним рахунком.

Раніше ми писали, що перед фіналом Ліги чемпіонів «ПСЖ» – «Інтер» разом з футболістами на поле стадіону у Мюнхені вийшли діти, серед яких був 10-річний українець Михайло Палій.

У Михайла виявили агресивну форму раку у 7 років. Через це йому довелось ампутувати ногу. Він займається ампфутболом у клубі Pokrova Lviv AMP. До клубу він приєднався у 2024-му.

Джерело
Теги: Андрій Лунін ФК Реал (Мадрид)

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