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Фанати розкритикували футбольний клуб за кольори форми, яка нагадує прапор РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Фанати розкритикували футбольний клуб за кольори форми, яка нагадує прапор РФ
За основу дизайну нової форми взяли дизайн виїзної форми клубу сезону-1993/1994
фото: футбольний клуб «Херенвен»

Фанати розкритикували футбольний клуб за кольори форми, яка нагадує прапор РФ

Нідерландський футбольний клуб «Херенвен» розкритикували фанати за новий дизайн форми, в якому малюнок на рукаві схожий на російський прапор. Про це повідомляє ad.nl.

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За основу дизайну нової форми взяли дизайн виїзної форми клубу сезону-1993/1994
фото: футбольний клуб «Херенвен»

Пізніше комерційний директор європейської команди Мартін Купман заявив, що шкодує про подібну реакцію з боку фанатів.

«Нас дратує та засмучує, що вони (фанати – «Главком») бачать ситуацію таким чином. Але я бачу рукав із нашими клубними кольорами, і єдиний прапор, про який я думаю, це прапор Фризії», – наголосив Купман.

Зазначимо, «Херенвен» піддався критиці фанатів 7 липня. За основу було взято дизайн виїзної форми клубу сезону-1993/1994. Уболівальники у Twitter помітили, що малюнок на рукаві схожий на російський прапор. Шанувальники були здивовані вибором кольорів у дизайні, а деякі користувачі написали, що взагалі не купуватимуть футболки.

Нагадаємо, визначилися дві головні заявки на місце проведення чоловічого чемпіонату світу з футболу у 2030 році. В одну із цих заявок потрапила Україна. Переможця буде визначено на Конгресі Міжнародної федерації футболу (ФІФА) у 2024 році.

До слова, російських спортсменок видали за атлеток із Сирії на Панарабських іграх в Алжирі. Їм змінили прізвища та дати народження.

Теги: прапор фанати НОВИНИ ФУТБОЛУ Нідерланди росія

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