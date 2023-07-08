Фанати розкритикували футбольний клуб за кольори форми, яка нагадує прапор РФ

Нідерландський футбольний клуб «Херенвен» розкритикували фанати за новий дизайн форми, в якому малюнок на рукаві схожий на російський прапор. Про це повідомляє ad.nl.

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За основу дизайну нової форми взяли дизайн виїзної форми клубу сезону-1993/1994 фото: футбольний клуб «Херенвен»

Пізніше комерційний директор європейської команди Мартін Купман заявив, що шкодує про подібну реакцію з боку фанатів.

«Нас дратує та засмучує, що вони (фанати – «Главком») бачать ситуацію таким чином. Але я бачу рукав із нашими клубними кольорами, і єдиний прапор, про який я думаю, це прапор Фризії», – наголосив Купман.

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Зазначимо, «Херенвен» піддався критиці фанатів 7 липня. За основу було взято дизайн виїзної форми клубу сезону-1993/1994. Уболівальники у Twitter помітили, що малюнок на рукаві схожий на російський прапор. Шанувальники були здивовані вибором кольорів у дизайні, а деякі користувачі написали, що взагалі не купуватимуть футболки.

Нагадаємо, визначилися дві головні заявки на місце проведення чоловічого чемпіонату світу з футболу у 2030 році. В одну із цих заявок потрапила Україна. Переможця буде визначено на Конгресі Міжнародної федерації футболу (ФІФА) у 2024 році.

До слова, російських спортсменок видали за атлеток із Сирії на Панарабських іграх в Алжирі. Їм змінили прізвища та дати народження.