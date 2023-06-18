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Міжнародна федерація санного спорту знову безстроково відсторонила росіян від змагань

Діана Гасюк
glavcom.ua
Міжнародна федерація санного спорту знову безстроково відсторонила росіян від змагань
Присутність російських спортсменів несе високий ризик для безпеки, миролюбності та цілісності цих змагань
фото з відкритих джерел

Оскільки Росія продовжує злочинну війну проти України, спортсменів з країни-терористки не хочуть бачити на міжнародних змаганнях

Міжнародна федерація санного спорту (FIL) продовжила відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань. Рішення було прийняте на конгресі організації у Бухаресті.

FIL у березні 2022 року заборонила Росії та Білорусі участь у турнірах під своєю егідою відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. У вересні того ж року Міжнародна федерація санного спорту вдруге відсторонила російських та білоруських санкарів після того, як Росія змогла поновити свої права в організації.

У червні 2023-го року на 71-му конгресі FIL підтвердила рішення виконавчої ради щодо санкцій проти Росії. Таким чином, організація безстроково відсторонила представників РФ від змагань, що були санкціоновані Міжнародною федерацією санного спорту.

Дискваліфікація росіян у Бухаресті була ухвалена 22 голосами «за», одним «проти», ще п'ять утрималися. Своє рішення у FIL пояснили безпековими заходами для всіх спортсменів, які беруть участь у турнірах.

«Зважаючи на триваючу загарбницьку війну Росії проти України, вирішено безстроково призупинити всі права на участь спортсменів, тренерів, інструкторів та інших офіційних осіб санного спорту РФ у змаганнях, санкціонованих FIL. Присутність представників Росії пов'язана з високим ризиком для безпеки, миролюбності та доброчесності цих змагань та їх учасників, у тому числі й самої Російської Федерації», – йдеться у заяві організації.

Як інформує «Суспільне.Спорт», новий сезон Кубка світу із санного спорту розпочнеться 5 грудня з етапу в американському Лейк-Плесіді.

Усього в сезоні передбачено дев'ять етапів. Чемпіонат світу пройде 22-28 січня у німецькому Альтенберзі.

Раніше повідомлялося, що міжнародна федерація гімнастики продовжила санкції для спортсменів із Росії та Білорусі.

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Теги: росія спорт чемпіонат світу санкції

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