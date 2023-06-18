Міжнародна федерація санного спорту знову безстроково відсторонила росіян від змагань
Оскільки Росія продовжує злочинну війну проти України, спортсменів з країни-терористки не хочуть бачити на міжнародних змаганнях
Міжнародна федерація санного спорту (FIL) продовжила відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань. Рішення було прийняте на конгресі організації у Бухаресті.
FIL у березні 2022 року заборонила Росії та Білорусі участь у турнірах під своєю егідою відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. У вересні того ж року Міжнародна федерація санного спорту вдруге відсторонила російських та білоруських санкарів після того, як Росія змогла поновити свої права в організації.
У червні 2023-го року на 71-му конгресі FIL підтвердила рішення виконавчої ради щодо санкцій проти Росії. Таким чином, організація безстроково відсторонила представників РФ від змагань, що були санкціоновані Міжнародною федерацією санного спорту.
Дискваліфікація росіян у Бухаресті була ухвалена 22 голосами «за», одним «проти», ще п'ять утрималися. Своє рішення у FIL пояснили безпековими заходами для всіх спортсменів, які беруть участь у турнірах.
«Зважаючи на триваючу загарбницьку війну Росії проти України, вирішено безстроково призупинити всі права на участь спортсменів, тренерів, інструкторів та інших офіційних осіб санного спорту РФ у змаганнях, санкціонованих FIL. Присутність представників Росії пов'язана з високим ризиком для безпеки, миролюбності та доброчесності цих змагань та їх учасників, у тому числі й самої Російської Федерації», – йдеться у заяві організації.
Як інформує «Суспільне.Спорт», новий сезон Кубка світу із санного спорту розпочнеться 5 грудня з етапу в американському Лейк-Плесіді.
Усього в сезоні передбачено дев'ять етапів. Чемпіонат світу пройде 22-28 січня у німецькому Альтенберзі.
Раніше повідомлялося, що міжнародна федерація гімнастики продовжила санкції для спортсменів із Росії та Білорусі.
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