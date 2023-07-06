Україна може стати місцем проведення чемпіонату світу з футболу

Раніше у ФІФА вважали, що проводити Кубок світу в Україні надто небезпечно

Україна все ж таки претендуватиме на проведення матчів Мундіалю

Визначилися дві головні заявки на місце проведення чоловічого чемпіонату світу з футболу у 2030 році. В одну із цих заявок потрапила Україна. Переможця буде визначено на Конгресі Міжнародної федерації футболу (ФІФА) у 2024 році, повідомляє Instant Foot.

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Спочатку Україна була частиною спільної заявки Іспанії та Португалії. Проте за кілька місяців її місце зайняла інша країна – Марокко. У ФІФА вважали, що проводити Кубок світу в Україні надто небезпечно.

Стало відомо, що Україна все ж таки претендуватиме на проведення матчів Мундіалю. Марокко також залишиться в європейській заявці, як і Португалія з Іспанією. Ці чотири країни є лідером для проведення турніру.

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В іншій заявці опинилися Аргентина, Уругвай, Парагвай та Чилі. Нещодавно від претензій на проведення Кубка Світу відмовилися Саудівська Аравія, Єгипет і Греція, які складали третю заявку.

Вибір країн, які ухвалять чемпіонат світу з футболу 2030 року, відбудеться на 74-му Конгресі ФІФА у 2024 році.

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