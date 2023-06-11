Жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів. Визначилася доля «Шахтаря»

Гірники опиняться у третьому кошику для жеребкування

За підсумками фіналу Ліги чемпіонів визначився посів «Шахтаря» при жеребкуванні групового етапу наступного розіграшу турніру.

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Гірники опиняться у третьому кошику, адже Лігу чемпіонів виграв «Манчестер Сіті». У випадку перемоги «Інтера» українська команда була б у другому кошику.

Загалом склад учасників виглядає наступним чином:

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1 кошик: «Манчестер Сіті», «Севілья», «Барселона», «Наполі», «Баварія», «ПСЖ», «Бенфіка», «Феєноорд»

2 кошик: «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Інтер», «Боруссія» Д, «Атлетіко», «Лейпциг», «Порту», «Арсенал»

3 кошик: «Шахтар», «Зальцбург», «Мілан», «Лаціо», «Црвена Звезда»

3 або 4 кошик: «Реал Сосьєдад», «Селтік», «Ньюкасл», 4 переможці кваліфікації чемпіонського шляху, 2 переможці кваліфікації шляху ліг

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4 кошик: «Уніон», «Ланс»