Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів. Визначилася доля «Шахтаря»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів. Визначилася доля «Шахтаря»
Наступну Лігу чемпіонів донецькі футболісти розпочнуть з групового етапу

Гірники опиняться у третьому кошику для жеребкування

За підсумками фіналу Ліги чемпіонів визначився посів «Шахтаря» при жеребкуванні групового етапу наступного розіграшу турніру.

Гірники опиняться у третьому кошику, адже Лігу чемпіонів виграв «Манчестер Сіті». У випадку перемоги «Інтера» українська команда була б у другому кошику.

Загалом склад учасників виглядає наступним чином:

1 кошик: «Манчестер Сіті», «Севілья», «Барселона», «Наполі», «Баварія», «ПСЖ», «Бенфіка», «Феєноорд»

2 кошик: «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Інтер», «Боруссія» Д, «Атлетіко», «Лейпциг», «Порту», «Арсенал»

3 кошик: «Шахтар», «Зальцбург», «Мілан», «Лаціо», «Црвена Звезда»

3 або 4 кошик: «Реал Сосьєдад», «Селтік», «Ньюкасл», 4 переможці кваліфікації чемпіонського шляху, 2 переможці кваліфікації шляху ліг

4 кошик: «Уніон», «Ланс»

Джерело
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Футболісти «Манчестер Сіті»
Фінал Ліги чемпіонів: «Манчестер Сіті» здобув історичну перемогу
Сьогодні, 00:14
Захисник «Шахтаря» Ярослав Ракицький
Матч між «Шахтарем» і «Дніпром-1» закінчився масовою бійкою
28 травня, 19:58
Сергій Баланчук відомий за виступами в ізраїльському «Маккабі» (Хайфа)
В Ізраїлі з'явиться вулиця на честь загиблого українського футболіста Баланчука
8 червня, 14:31

Новини

Жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів. Визначилася доля «Шахтаря»
Жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів. Визначилася доля «Шахтаря»
Переможець Ліги чемпіонів УЄФА визначиться у Стамбулі
Переможець Ліги чемпіонів УЄФА визначиться у Стамбулі
Коли запалять олімпійський вогонь: МОК назвав дату
Коли запалять олімпійський вогонь: МОК назвав дату
Троє «нейтральних» тхеквондистів підтримують агресію РФ проти України
Троє «нейтральних» тхеквондистів підтримують агресію РФ проти України
«Реал» оголосив про трансфер одного з найдорожчих футболістів планети
«Реал» оголосив про трансфер одного з найдорожчих футболістів планети
Стало відомо, хто увійшов до тренерського штабу збірної України
Стало відомо, хто увійшов до тренерського штабу збірної України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
ЗСУ прорвали лінію оборони окупантів на кількох ділянках – британська розвідка
42K
На Львівщині затопило відоме курортне селище
36K
Маляр опублікувала рідкісне фото та натякнула на гарні новини з поля бою
16K
ЗСУ завдають ворогу потужних ударів на Таврійському напрямку
15K
На наших глазах в городе Черкассы гибнет великая русская культура…
12K
Державний телеканал «Рада» показав, як «МЧС России» рятує від повені українців

Новини

Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
Сьогодні, 07:33
Авіація ЗСУ завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу РФ – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 11 червня
Сьогодні, 04:45
ЗСУ ефективно проводять нічні атаки по позиціях окупантів – ISW
Сьогодні, 03:54
11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:46
Нічний терор: Росія випустила по Україні вісім ракет і понад 30 «Шахедів»
Вчора, 09:48

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту