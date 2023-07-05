Спортсменки РФ вляпалися у скандал: на змаганнях в Алжирі видали себе за сирійок

Російських спортсменок на Панарабських іграх в Алжирі внесли до збірної Сирії

Російських спортсменок видали за атлеток із Сирії на Панарабських іграх в Алжирі. Їм змінили прізвища та дати народження. Про це розповів спортивний журналіст РФ Сергій Лісін.

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Зокрема, за словами журналіста, бадмінтоністці Дар'ї Джеджулі рік народження змінили з 1995-го на 1999-й, а велогонщиці Тетяні Мальковій – з 2000-го на 2001-й.

Дарія Джеджула фото: Федерація бадмінтону РФ

Дарія Малькова фото: росЗМІ

Крім того, Малькову заявили на змагання під ім'ям Tatia Malko. Під зміненими іменами були заявлені також легкоатлетка Каріна Полудкіна (Karina Polud) та плавчиня Анастасія Сорокіна (Enas Sorkine).

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Анастасія Сорокіна фото: Федерація плавання Краснодарського краю

Також на турнір заявлені дзюдоїстка Мілана Мугу (вказана як Milana Mrad) та гімнастка Олександра Максимова, але в обох на сайтах їхніх міжнародних федерацій вказані прив'язки до збірної Сирії.

«Оскільки немислимо уявити, що хтось заздалегідь домовився з міжнародними федераціями бадмінтону, водних видів, велоспорту та легкої атлетики, що російські спортсмени можуть без офіційної зміни національності виступати за Сирію, та ще й зі зміненими датами народження – на нас чекає пекло скандал», – написав Лісін.

У збірній Росії зі спортивної гімнастики, а також у Всеросійській федерації легкої атлетики заявили, що нібито не знають про участь Максимової та Полудкіної у Панарабських іграх та пообіцяли обов'язково розібратися у ситуації.

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