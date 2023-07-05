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Спортсменки РФ вляпалися у скандал: на змаганнях в Алжирі видали себе за сирійок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Спортсменки РФ вляпалися у скандал: на змаганнях в Алжирі видали себе за сирійок
Російським спортсменкам змінили прізвища та дати народження
фото з відкритих джерел

Російських спортсменок на Панарабських іграх в Алжирі внесли до збірної Сирії

Російських спортсменок видали за атлеток із Сирії на Панарабських іграх в Алжирі. Їм змінили прізвища та дати народження. Про це розповів спортивний журналіст РФ Сергій Лісін.

Зокрема, за словами журналіста, бадмінтоністці Дар'ї Джеджулі рік народження змінили з 1995-го на 1999-й, а велогонщиці Тетяні Мальковій – з 2000-го на 2001-й.

Дарія Джеджула
Дарія Джеджула
фото: Федерація бадмінтону РФ
Дарія Малькова
Дарія Малькова
фото: росЗМІ

Крім того, Малькову заявили на змагання під ім'ям Tatia Malko. Під зміненими іменами були заявлені також легкоатлетка Каріна Полудкіна (Karina Polud) та плавчиня Анастасія Сорокіна (Enas Sorkine).

Анастасія Сорокіна
Анастасія Сорокіна
фото: Федерація плавання Краснодарського краю

Також на турнір заявлені дзюдоїстка Мілана Мугу (вказана як Milana Mrad) та гімнастка Олександра Максимова, але в обох на сайтах їхніх міжнародних федерацій вказані прив'язки до збірної Сирії.

«Оскільки немислимо уявити, що хтось заздалегідь домовився з міжнародними федераціями бадмінтону, водних видів, велоспорту та легкої атлетики, що російські спортсмени можуть без офіційної зміни національності виступати за Сирію, та ще й зі зміненими датами народження – на нас чекає пекло скандал», – написав Лісін.

У збірній Росії зі спортивної гімнастики, а також у Всеросійській федерації легкої атлетики заявили, що нібито не знають про участь Максимової та Полудкіної у Панарабських іграх та пообіцяли обов'язково розібратися у ситуації.

Нагадаємо, російським та білоруським спортсменам відмовили у допуску на чемпіонат світу-2023 з веслування на байдарках та каное.

До слова, на чемпіонаті з карате в Батумі вірменська каратистка продемонструвала неспортивну поведінку щодо азербайджанської спортсменки, яка здолала її.

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Теги: спорт Сирія російські спортсмени

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