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Фото дня. Дівчинка вибігає зі зруйнованої багатоповерхівки у Києві з прапором

Надія Карбунар
glavcom.ua
Фото дня. Дівчинка вибігає зі зруйнованої багатоповерхівки у Києві з прапором
У Соломʼянському районі уламки ракети влучили в верхні поверхи 16-ти поверхівки
фото: Людмила Ішкова/Facebook

Люди виносили зі своїх квартир найдорожче

Російські окупанти в ніч проти 24 червня завдали ракетного удару по Києву. Постраждав житловий будинок у Солом'янському районі міста. Наразі відомо про трьох загиблих.

Одна із мешканок цього житлового комплексу опублікувала фото, де дівчинка біля руїн тримає прапор України.

«Ще ввечері це був охайний, гарний двір, з кав’ярнями, кафе і дитячим майданчиком, де тусувалося не менше 30-40 діточок. Наразі кадри апокаліпсису. Знищене житло, автівки. Повсюди уламки і скло. Тварі», - написала Людмила Ішкова.

За словами жінки, люди виносили зі своїх квартир найдорожче – домашніх тваринок, фотоальбоми. А одна дівчинка вразила мережу, тримаючи в руках український прапор.

Як повідомлялося, Києві в результаті ракетної атаки РФ у ніч проти 24 червня уламки збитої ракети впали на житлову багатоповерхівку, спричинивши пожежу та пошкодження.

Теги: окупанти прапор житло будинок прапор України

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