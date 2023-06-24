Фото дня. Дівчинка вибігає зі зруйнованої багатоповерхівки у Києві з прапором
Люди виносили зі своїх квартир найдорожче
Російські окупанти в ніч проти 24 червня завдали ракетного удару по Києву. Постраждав житловий будинок у Солом'янському районі міста. Наразі відомо про трьох загиблих.
Одна із мешканок цього житлового комплексу опублікувала фото, де дівчинка біля руїн тримає прапор України.
«Ще ввечері це був охайний, гарний двір, з кав’ярнями, кафе і дитячим майданчиком, де тусувалося не менше 30-40 діточок. Наразі кадри апокаліпсису. Знищене житло, автівки. Повсюди уламки і скло. Тварі», - написала Людмила Ішкова.
За словами жінки, люди виносили зі своїх квартир найдорожче – домашніх тваринок, фотоальбоми. А одна дівчинка вразила мережу, тримаючи в руках український прапор.
Як повідомлялося, Києві в результаті ракетної атаки РФ у ніч проти 24 червня уламки збитої ракети впали на житлову багатоповерхівку, спричинивши пожежу та пошкодження.
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