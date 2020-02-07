Ястремська принесла Україні першу перемогу в другому матчі тенісного Кубка Федерації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Даяна Ястремська принесла Україні першу перемогу Великий теніс України

Наша команда повела в зустрічі з хорватками

Жіноча збірна України повела в рахунку у вирішальному матчі групового турніру Першої групи Євро-Африканської зони тенісного Кубка Федерації.

Сьогодні, 7 лютого, в естонському Таллінні 26-та ракетка світу Даяна Ястремська перемогла 300-ту, хорватку Лею Бошковіч – 6:4, 6:4.

Матч тривав годину і 18 хвилин.

У другому поєдинку збірних України і Хорватії зустрічаються лідерки – Еліна Світоліна (WTA №4) проти Яни Фетт (WTA №234). Правда, справжньою лідеркою хорватського тенісу все ж є Донна Векіч, яка в Естонію не приїхала.

В разі перемоги Світоліної, Україна достроково забезпечить собі вихід до наступної стадії. Парна зустріч втратить турнірне значення.

Нагадаємо, що вчора українки перемогли 3:0 болгарок.

Читайте також: Україна всуху виграла перший матч тенісного Кубка Федерації