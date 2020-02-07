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    Ястремська принесла Україні першу перемогу в другому матчі тенісного Кубка Федерації

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    Даяна Ястремська принесла Україні першу перемогу - Ястремська принесла Україні першу перемогу в другому матчі тенісного Кубка Федерації
    Даяна Ястремська принесла Україні першу перемогу
    Великий теніс України

    Наша команда повела в зустрічі з хорватками

    Жіноча збірна України повела в рахунку у вирішальному матчі групового турніру Першої групи Євро-Африканської зони тенісного Кубка Федерації.

    Сьогодні, 7 лютого, в естонському Таллінні 26-та ракетка світу Даяна Ястремська перемогла 300-ту, хорватку Лею Бошковіч – 6:4, 6:4.

    Матч тривав годину і 18 хвилин.

    У другому поєдинку збірних України і Хорватії зустрічаються лідерки – Еліна Світоліна (WTA №4) проти Яни Фетт (WTA №234). Правда, справжньою лідеркою хорватського тенісу все ж є Донна Векіч, яка в Естонію не приїхала.

    В разі перемоги Світоліної, Україна достроково забезпечить собі вихід до наступної стадії. Парна зустріч втратить турнірне значення.

    Нагадаємо, що вчора українки перемогли 3:0 болгарок.  

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    теніс Збірна України Даяна Ястремська Лея Бошковіч
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