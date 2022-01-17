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    ФІФА назвала найкращих футболістів і тренерів 2021 року

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    ФІФА назвала найкращих футболістів і тренерів 2021 року
    фото: ФІФА

    Польський форвард Левандовський випередив Мессі і Салаха

    Нападник «Баварії» і збірної Польщі Роберт Левандовський став найкращим футболістом минулого року за версією Міжнародної федерації футбольних асоціацій. Церемонія The Best FIFA Football Awards 2021 пройшла в режимі онлайн-відеоконференції.

    На звання найкращого футболіста претендували також аргентинський нападник «Парі Сен-Жермен» Ліонель Мессі та єгипетський форвард «Ліверпуля» Мохамед Салах.

    Найкращі гравці за номінаціями

    Воротар: Едуар Менді (Сенегал, «Челсі»)

    Воротарка: Крістіан Ендлер (Чилі, «ПСЖ»/«Ліон»)

    Премія Пушкаша за найкращий гол: Ерік Ламела (Аргентина, «Тоттенгем»/«Севілья»)

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    Тренер: Томас Тухель (Німеччина, «Челсі»)

    Тренерка: Емма Хейз (Англія, «Челсі»)

    Футболіст: Роберт Левандовський (Польща, «Баварія»)

    Футболістка: Алексія Путельяс (Іспанія, «Барселона»)

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Ліонель Мессі Мохамед Салах Роберт Левандовскі
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    ФІФА назвала найкращих футболістів і тренерів 2021 року