ФІФА назвала найкращих футболістів і тренерів 2021 року
Польський форвард Левандовський випередив Мессі і Салаха
Нападник «Баварії» і збірної Польщі Роберт Левандовський став найкращим футболістом минулого року за версією Міжнародної федерації футбольних асоціацій. Церемонія The Best FIFA Football Awards 2021 пройшла в режимі онлайн-відеоконференції.
На звання найкращого футболіста претендували також аргентинський нападник «Парі Сен-Жермен» Ліонель Мессі та єгипетський форвард «Ліверпуля» Мохамед Салах.
Найкращі гравці за номінаціями
Воротар: Едуар Менді (Сенегал, «Челсі»)
Воротарка: Крістіан Ендлер (Чилі, «ПСЖ»/«Ліон»)
Премія Пушкаша за найкращий гол: Ерік Ламела (Аргентина, «Тоттенгем»/«Севілья»)
Приз fair play: збірна Данії
FIFA Fan Award: уболівальники Фінляндії та Данії
Тренер: Томас Тухель (Німеччина, «Челсі»)
Тренерка: Емма Хейз (Англія, «Челсі»)
Футболіст: Роберт Левандовський (Польща, «Баварія»)
Футболістка: Алексія Путельяс (Іспанія, «Барселона»)
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