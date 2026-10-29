Navi – Vitality: як закінчилося протистояння в 1/4 фіналу турніру в Бухаресті

Українська організація Natus Vincere не змогла пробитися до півфіналу PGL Masters Bucharest 2026

Турнір PGL Masters Bucharest 2026 триває з 24 по 31 жовтня у столиці Румунії Бухаресті

У четвер, 29 жовтня, відбулися чергові матчі плейоф кіберспортивного турніру з CS2 – PGL Masters Bucharest 2026. Про це повідомляє «Главком».

Українська організація Natus Vincere не змогла пробитися до півфіналу, поступившись французькому ростеру Team Vitality з рахунком 1:2.

Початок серії був за українським колективом, який переконливо закрив Cache (13:5). Утім, Vitality відповіли перемогами на Mirage (13:9) та Dust2 (13:6), виборовши путівку до 1/2 фіналу.

PGL Masters Bucharest 2026. Чвертьфінал

Vitality – NAVI 2:1

Vitality: ropz, ZywOo, flameZ, mezii, jL

NAVI: Aleksib, iM, b1t, w0nderful, makazz

Попри виліт з турніру в Румунії, «Народжені Перемагати» вже забронювали собі місце на майбутньому Singapore Major.

PGL Masters Bucharest 2026 триває з 24 по 31 жовтня у столиці Румунії. 16 найкращих колективів світу розігрують призовий фонд у розмірі $1,25 млн.

Нагадаємо, українська кіберспортивна команда Navi перемогла російську Team Spirit із рахунком 2:1 у вирішальному матчі групового етапу PGL Masters Bucharest 2026.