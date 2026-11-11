Канада заблокувала участь росіян у Чемпіонаті світу з хокею серед молоді

Місцевий уряд не допустив російських хокеїстів на планетарну першість

Кабінет міністрів Канади проінформував організаторів молодіжного Чемпіонату світу про відмову в участі збірній Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TSN.

Канада не видаватиме візи російським хокеїстам для участі в Чемпіонаті світу. Уряд сповістив про своє рішення Федерацію хокею Канади. Також про власне рішення офіційна Оттава проінформувала Міжнародну федерацію хокею на льоду.

Окрім того, канадські урядовці унеможливили використання росіянами «запасного плану». Хокеїсти, які мають візи або вже перебувають на території Канади також не зможуть взяти участь в турнірі. Зокрема, під нейтральним прапором.

Повернення російських хокеїстів на молодіжний Чемпіонат світу стало можливим через рішення Спортивного арбітражного суду (CAS). Феміда зобов'язала керівний орган світового хокею повернути російські команди до змагань. Як наслідок, збірну Норвегії U-20 відправили в Дивізіон IA.

Росіян відправили в групу B турніру. Там суперниками російської молодіжки мали стати збірні Чехії, Канади, Швейцарії та Латвії. Водночас низка команд заявила, що не збирається виходити на лід проти Росії U-20. Молодіжний Чемпіонат світу розпочнеться 26 грудня. Турнір приймуть канадські Едмонтон і Ред-Дір.

До слова, Фінляндія ініціювала обмеження в'їзду російських спортсменів до Шенгенської зони. Пропозицію подала міністерка закордонних справ Еліна Валтонен. Вона також анонсувала бан національного рівня.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею отримала припис про перегляд статусу Росії. CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27.