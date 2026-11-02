Фінляндія закликала завадити РФ виступити на Чемпіонаті світу з хокею

Одна з найсильніших країн світу намагатиметься усіма можливими методами не пустити Росію на світову першість

Федерація хокею Фінляндії заявила, що використовуватиме всі можливі засоби, аби не допустити Росію до чемпіонатів світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Leijonat.

Після рішення Спортивного арбітражного суду організація почала переговори з іншими національними федераціями, щоб сформувати спільну позицію в межах Міжнародної федерації хокею. CAS у Лозанні зобов’язав IIHF повернути російські збірні до міжнародних змагань. Це рішення спричинило активні консультації у Фінляндії та інших країнах-членах IIHF. За повідомленням фінської федерації, протягом вихідних Фінляндія контактувала з колегами, а переговори триватимуть і цього тижня.

«Ми намагаємося об’єднати якомога більше країн, щоб спільно повідомити IIHF: за нинішніх обставин ніхто з нас не гратиме проти Росії. Така позиція матиме значно більшу вагу, ніж якби ми заявили про неї лише від свого імені», – сказав президент Федерації хокею Фінляндії Гейккі Гієтанен. Він наголосив, що позиція Фінляндії залишається незмінною: країна не гратиме проти російських команд, доки триває загарбницька війна Росії проти України.

У понеділок, 2 листопада, розпочалося дводенне засідання ради IIHF, на якому питання допуску Росії стало головною темою. Гієтанен, який представляє Фінляндію в раді, заявив, що вже виклав позицію своєї країни й продовжить відстоювати її під час обговорень.

Фінська федерація також повідомила, що вирішила залишити за собою всі можливі способи впливу на ситуацію. Подальші кроки планують визначати після юридичної оцінки та консультацій із хокейною спільнотою країни. IIHF має повідомити про результати засідання після його завершення. Федерація хокею Фінляндії обіцяє оприлюднити додаткову інформацію, щойно стане зрозуміліше, які рішення можуть бути ухвалені.

Нагадаємо, що Україна може втратити місце на Чемпіонаті світу з хокею через повернення Росії.