Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Спортсменів з РФ та Білорусі відсторонено від Азійських ігор-2023

Діана Гасюк
glavcom.ua
Спортсменів з РФ та Білорусі відсторонено від Азійських ігор-2023
фото: TACC

МОК ухвалив кінцеве рішення щодо виступу спортсменів з РФ та Білорус на Азійських іграх-2023

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Олімпійська рада Азії (OCA) повідомили, що спортсменів з Росії та Білорусі не допустили до участі в Азійських іграх, які розпочнуться 23 вересня. Про це інформує The Indian Express.

МОК ухвалив кінцеве рішення щодо виступу спортсменів з РФ та Білорус на Азійських іграх-2023. Цього року вищезгадані спортсмени не братимуть участь в змаганнях.

Рішення, як повідомили в Олімпійській раді Азії (OCA), було ухвалено Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), який відзначив, що ця ідея є «неможливою з технічних причин».

Азійські ігри були важливими для росіян, адже вони сподівалися пройти кваліфікацію на Олімпіаду-2024.

Раніше повідомлялося, що національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від Міжнародного олімпійського комітету запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі

Зазначимо, громадяни Росії, пов’язані з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), підтримують агресивну війну Росії проти України.

До слова, виступаючи на відкритті Ігор країн СНД у Мінську, Лукашенко заявив, що нібито до цих змагань прикутий погляд «озлобленого» та «безсилого» Заходу, який намагається викреслити з міжнародного спорту сильних конкурентів. 

Самопроголошений президент Білорусі поскаржився, що у російських та білоруських спортсменів «хочуть відібрати перемоги» та їх відсторонення від міжнародних змагань «вбиває дух і сенс олімпійського руху». За словами диктатора, такі заходи нібито є ознакою страху та слабкості, спробою сховатися від правди життя за «залізною завісою».

Теги: Білорусь росія спорт запрошення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Держава забирає в українців допомогу у розмірі 6,5 тис. грн, видану під час війни. Стала відома причина
Терміново поверніть 6,5 тис. грн! Чому держава вимагає назад «воєнну» допомогу (документ) скандал
3 серпня, 16:07
Заколот Пригожина у червні в РФ провалився
Українська розвідка знає, хто готує новий заколот у Росії
2 серпня, 07:08
Росія порахувала, скільки їй обійдеться рік війни з Україною: космічні цифри
Росія порахувала, скільки їй обійдеться рік війни з Україною: космічні цифри
4 серпня, 13:28
15 серпня – День археолога
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 серпня, 00:54
Український телеведучий Андрій Бєдняков
Андрій Бєдняков показав, які листи отримує в особисті повідомлення від росіян
17 серпня, 08:51
На початку повномасштабної війни Philip Morris заявив про намір продати свій російський бізнес, проте залишився в РФ
НАЗК внесло до переліку спонсорів війни дві світові тютюнові компанії
24 серпня, 17:44
Спортсмени з Росії та Білорусі зможуть брати участь у міжнародних змаганнях починаючи з 26 лютого 2024 року
Всесвітня федерація бадмінтону допустила росіян та білорусів до змагань
29 серпня, 17:30
Олександр Лукашенко, білоруський диктатор
Ліквідація Пригожина: Лукашенко заступився за Путіна
25 серпня, 16:51
Триває 555-та доба повномасштабної війни Росії проти України
Генштаб повідомив про успіх ЗСУ у напрямку Новопрокопівки
Вчора, 09:15

Скотч. Спорт

Спортсменів з РФ та Білорусі відсторонено від Азійських ігор-2023
Спортсменів з РФ та Білорусі відсторонено від Азійських ігор-2023
Світоліна перемогла росіянку Павлюченкову на US Open
Світоліна перемогла росіянку Павлюченкову на US Open
«Динамо» вилетіло з Ліги конференцій і вперше за 18 років залишилося без єврокубків
«Динамо» вилетіло з Ліги конференцій і вперше за 18 років залишилося без єврокубків
«Динамо» перемогло «Аріс» та вийшло до плей-оф відбору Ліги конференцій
«Динамо» перемогло «Аріс» та вийшло до плей-оф відбору Ліги конференцій
Артем Довбик та банери. Як форвард збірної України втрапив у курйоз (відео)
Артем Довбик та банери. Як форвард збірної України втрапив у курйоз (відео)
Світоліна розгромила «нейтральну» російську тенісистку на турнірі у Вашингтоні
Світоліна розгромила «нейтральну» російську тенісистку на турнірі у Вашингтоні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Ухилянтам приготуватися. Данілов анонсував рішення
23K
Росія вночі атакувала Україну двома ракетами «Калібр», є влучання – Повітряні сили
16K
Стало відомо, що перевозили знищені в Пскові Іл-76
12K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
9234
Лубінець розповів, кого з українців найважче повертати з полону
7258
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину

Новини

2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:21
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:40
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
Вчора, 05:30
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 1 вересня
Вчора, 05:08
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:58
Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
31 серпня, 07:10

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту