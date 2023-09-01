Спортсменів з РФ та Білорусі відсторонено від Азійських ігор-2023

МОК ухвалив кінцеве рішення щодо виступу спортсменів з РФ та Білорус на Азійських іграх-2023

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Олімпійська рада Азії (OCA) повідомили, що спортсменів з Росії та Білорусі не допустили до участі в Азійських іграх, які розпочнуться 23 вересня. Про це інформує The Indian Express.

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МОК ухвалив кінцеве рішення щодо виступу спортсменів з РФ та Білорус на Азійських іграх-2023. Цього року вищезгадані спортсмени не братимуть участь в змаганнях.

Рішення, як повідомили в Олімпійській раді Азії (OCA), було ухвалено Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), який відзначив, що ця ідея є «неможливою з технічних причин».

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Азійські ігри були важливими для росіян, адже вони сподівалися пройти кваліфікацію на Олімпіаду-2024.

Раніше повідомлялося, що національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від Міжнародного олімпійського комітету запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Зазначимо, громадяни Росії, пов’язані з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), підтримують агресивну війну Росії проти України.

До слова, виступаючи на відкритті Ігор країн СНД у Мінську, Лукашенко заявив, що нібито до цих змагань прикутий погляд «озлобленого» та «безсилого» Заходу, який намагається викреслити з міжнародного спорту сильних конкурентів.

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Самопроголошений президент Білорусі поскаржився, що у російських та білоруських спортсменів «хочуть відібрати перемоги» та їх відсторонення від міжнародних змагань «вбиває дух і сенс олімпійського руху». За словами диктатора, такі заходи нібито є ознакою страху та слабкості, спробою сховатися від правди життя за «залізною завісою».