Крути педалі – скороти строк: нардеп від «слуг» вигадав мотивацію для вʼязнів

Гривко назвав свій законопроєкт «креативним» і запропонував засудженим «накручувати» електроенергію»

В Україні пропонують встановити в колоніях велогенараційні установки, аби ув'язнені «накручували» електроенергію, а натомість отримають скорочення терміну. Такий законопроєкт зареєстрував народний депутат від «Слуги Народу» Сергій Гривко.

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Нардеп зазначив концептуальну суть закону: мотивувати 50 тис. в'язнів генерувати електроенергію через велогенараційні установки. Якщо впродовж місяця вони будуть виконувати норми визначені Міністерством юстиції, то термін ув'язнення зменшиться на 3 дні, але не більше 10 міс у рік. Тобто за рік в'язень може зменшити на 30 днів термін ув'язнення. Що вплине прямо на економію щодо його утримання – приблизно до 8% (до 200 млн в грн).

«У п'ятницю був зареєстрований один із моїх креативних законопроєктів під номером 10057 «накручувати» електроенергію», – написав нардеп.

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«Цим законопроєктом показую альтернативні можливості для наповнення енергетичної системи, які можливо імплементувати у активний спорт, спортивні зали та інші структури. Було б круто побачити тренажерний зал, який генерує електроенергію», – наголосив Гривко.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що установи відбування покарань мають виконувати не лише пряму функцію, а й сприяти виправленню та ресоціалізації засуджених. А важливим елементом у цьому є виконання суспільно корисної діяльності, яка може бути у різних формах. Другий аргумент нардепа – заняття спортом та інша активна фізично-оздоровча діяльність засуджених є «бажаною, корисною і навіть необхідною для їхнього здоров'я».

Допускати ув'язнених до велогенераційної установки Гривко пропонує лише за наявності медичного висновку про те, що немає протипоказань для виконання фізичних вправ. Братимуть участь у такому ув'язнені виключно на добровільній основі.

Однак користувачі під дописом нардепа не в захваті від такого креативу та не соромляться розносити законопроєкт «по всім статтям».

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На законопроєкт відреагувала й співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко. «Велосипед грає сакральну роль для слуг. На ньому заїхали у владу, ним і закінчують:)» – пожартувала нардепка.

Користувачі критикують пропозицію Гривка.

Проте деякі українці все ж підтримують законопроєкт.

До слова, подібна практика вже діє в в’язницях Бразилії, де за крутіння педалей на велосипедах для вироблення електроенергії вкорочують термін ув’язнення. А у південних штатах Америки ув’язненні крутять педалі, щоб дивитися телевізор.

Нагадаємо, раніше «Слуга» Гривко пропонував зменшувати тюремне ув'язнення за читання книжок. Нардеп зазначив, що у в'язниці найбільш доступним джерелом отримання знань та інформації є література. Він пропонує, аби ув'язнені з метою перевиховання та саморозвитку читали книги з переліку, затвердженого Міністерством юстиції України. Список літератури має складатися з творів, що «сприяють формуванню правильних духовних і моральних цінностей, а також цілей, спрямованих на виправлення».

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Згідно із законопроєктом, процес буде регулювати спеціально створена електронна система. У ній ув’язнені складатимуть іспит, який підтвердить факт прочитання книжок. Кожна книжка зменшуватиме строк на три дні. Проте для такого пом’якшення існуватиме ліміт – не більш як 10 книжок на рік.