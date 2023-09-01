Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Російський тенісист обматюкав чоловіка Світоліної під час матчу US Open (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російський тенісист обматюкав чоловіка Світоліної під час матчу US Open (відео)
Андрій Рубльов вкотре показав неспортивну поведінку під час змагань
фото: скріншот з відео

Росіянин почав матюкатися через те, що француз дуже часто влучає першим м'ячем на своїй подачі

Російський тенісист Андрій Рубльов обматюкав чоловіка Еліни Світоліної, французького спортсмена Ґаеля Монфіса під час матчу 2-го кола US Open-2023.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Росіянину не сподобалося, що француз дуже часто влучає першим м'ячем на своїй подачі, тому в нецензурній формі гучно висловив невдоволення цим фактом. Зокрема, потік нецензурної лексики було добре чутно у прямій трансляції.

Найцікавіше, що навіть коментатор на російськомовній аудіодоріжці телеканалу Eurosport здивувався такій поведінці тенісиста країни-агресорки, відразу ж спростувавши предмет його люті – виявилося, що француз влучає першою подачею лише у половині випадків.

На жаль, попри абсолютну підтримку трибун, Монфіс програв Рубльову з рахунком 4:6, 3:6, 6:3, 1:6.

Зазначимо, що для Андрія Рубльова це вже далеко не перший ганебний епізод на корті – наприклад, під час матчу Мастерса в Римі навесні цього року його покарали за нецензурну лексику.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову в 1/32 фіналу турніру Великого шолому US Open, який відбувається у США з рахунком 5:7, 6:4., Слід зазначити, що усі росіяни на турнірі заявлені під нейтральним прапором.

Усього на US Open в одиночному розряді основної сітки турніру стартували чотири українки. Окрім Еліни Світоліної і Лесі Цуренко це Ангеліна Калініна і Марта Костюк. Проте Ангеліна і Марта вибули з боротьби у першому раунді змагань.

До слова, Світоліна розкаялась за поїздки до РФ після початку війни в Україні.

Теги: спорт російські спортсмени Еліна Світоліна теніс

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ще на початку цього року Україна попереджала, що може бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі
Україна виступить на Олімпіаді-2024, проте за однієї умови
14 серпня, 15:00
Світоліна не виступить на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті
Світоліна знялася з турніру в США через проблеми зі здоров'ям
15 серпня, 10:15
За час повномасштабної війни росіяни вбили 340 українських спортсменів та тренерів
Участь РФ в Олімпіаді: Шмигаль повідомив, що задумала Україна
14 серпня, 21:02
Київське «Динамо» переграло «Аріс» із грецьких Салонік
«Динамо» перемогло «Аріс» та вийшло до плей-оф відбору Ліги конференцій
17 серпня, 23:08
Доньки Сергія Шойгу
Чим займаються доньки Шойгу: розслідування (фото)
17 серпня, 15:28
Хокеїст смакує борщ із Кубка
Латвійський хокеїст пообідав українським борщем із Кубка Стенлі (фото)
19 серпня, 19:46
«Динамівці» гратимуть в резервному комплекті ігрової форми жовтого кольору із синіми елементами
«Динамо» змінить форму на честь Дня Незалежності (фото)
23 серпня, 15:24
Спортсменки Магучіх і Геращенко пробилися до фіналу чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики в стрибках у висоту
Дві українки пройшли до фіналу чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики
25 серпня, 20:06
Бізнес, серед власників якого досі значиться Сергій Бубка, продовжує роботу у тимчасово окупованому Донецьку
Олімпійський призер Сергій Бубка потрапив до реєстру Zрадників Руху «Чесно»
30 серпня, 14:21

Новини

Російський тенісист обматюкав чоловіка Світоліної під час матчу US Open (відео)
Російський тенісист обматюкав чоловіка Світоліної під час матчу US Open (відео)
«Шахтар» дізнався суперників у групі Ліги чемпіонів: у Монако відбулася жеребкування
«Шахтар» дізнався суперників у групі Ліги чемпіонів: у Монако відбулася жеребкування
Світоліна розкаялась за поїздки до РФ після початку війни в Україні
Світоліна розкаялась за поїздки до РФ після початку війни в Україні
Бельгійська тенісистка родом з України відмовилася тиснути руку білорусці (відео)
Бельгійська тенісистка родом з України відмовилася тиснути руку білорусці (відео)
Всесвітня федерація бадмінтону допустила росіян та білорусів до змагань
Всесвітня федерація бадмінтону допустила росіян та білорусів до змагань
Українка стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту
Українка стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
«Живий я чи ні». З’явилося інтригуюче відео Пригожина
51K
Стрілянина у Дніпрі. ДБР зробило уточнення, чи був загиблий п'яним
23K
Освіта за залізною завісою. Як українські студенти воюють за право вчитися за кордоном
18K
Міністр Лісовий анонсував зміни в оплаті праці освітян
13K
Голову Івано-Франківської РДА звільнено за появу на роботі у нетверезому стані
12K
Арахамія налякав ухилянтів, що втекли за кордон

Новини

Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:40
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
Сьогодні, 05:30
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 1 вересня
Сьогодні, 05:08
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту