Російський тенісист обматюкав чоловіка Світоліної під час матчу US Open (відео)
Росіянин почав матюкатися через те, що француз дуже часто влучає першим м'ячем на своїй подачі
Російський тенісист Андрій Рубльов обматюкав чоловіка Еліни Світоліної, французького спортсмена Ґаеля Монфіса під час матчу 2-го кола US Open-2023.
Увага! Відео містить ненормативну лексику!
Росіянину не сподобалося, що француз дуже часто влучає першим м'ячем на своїй подачі, тому в нецензурній формі гучно висловив невдоволення цим фактом. Зокрема, потік нецензурної лексики було добре чутно у прямій трансляції.
Найцікавіше, що навіть коментатор на російськомовній аудіодоріжці телеканалу Eurosport здивувався такій поведінці тенісиста країни-агресорки, відразу ж спростувавши предмет його люті – виявилося, що француз влучає першою подачею лише у половині випадків.
На жаль, попри абсолютну підтримку трибун, Монфіс програв Рубльову з рахунком 4:6, 3:6, 6:3, 1:6.
Зазначимо, що для Андрія Рубльова це вже далеко не перший ганебний епізод на корті – наприклад, під час матчу Мастерса в Римі навесні цього року його покарали за нецензурну лексику.
Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову в 1/32 фіналу турніру Великого шолому US Open, який відбувається у США з рахунком 5:7, 6:4., Слід зазначити, що усі росіяни на турнірі заявлені під нейтральним прапором.
Усього на US Open в одиночному розряді основної сітки турніру стартували чотири українки. Окрім Еліни Світоліної і Лесі Цуренко це Ангеліна Калініна і Марта Костюк. Проте Ангеліна і Марта вибули з боротьби у першому раунді змагань.
До слова, Світоліна розкаялась за поїздки до РФ після початку війни в Україні.
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