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Україна мінімально поступилася Італії й втратила позицію у кваліфікації Євро-2024

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна мінімально поступилася Італії й втратила позицію у кваліфікації Євро-2024
Фраттезі відкриває рахунок на користь Італії
фото: AP

Італія дуже активно розпочала матч

Футбольна збірна України зазнала своєї другої поразки у кваліфікації Євро-2024. На виїзді «синьо-жовті» програли італійцям з мінімальним рахунком 1:2 в Мілані. Про це повідомляє «Суспільне Спорт».

Перші матчі у вересні відбіркового етапу завершилися з однаковим результатом для обох команд: Україна зіграла внічию з Англією (1:1), а Італія зробила те саме з Північною Македонією (1:1). У цьому прямому поєдинку команди визначали, яка з них посяде другу позицію у групі С на завершення місяця.

На 13-й хвилині італійці зуміли відкрити рахунок у матчі. Георгій Судаков послизнувся на полі, допустивши помилку, і Давіде Фраттезі від Ніколо Дзаньоло отримав м'яч у карному майданчику і вдало пробив низом у ворота.

Перевагу господарів було подвоєно після пів години ігрового часу – після відскоку в карній зоні дубль оформив Фраттезі. Судді спершу зафіксували в хавбека «Інтера» положення поза грою, але після перегляду VAR зарахували взяття воріт.

Тільки після цього збірна Італія зняла натиск із воріт України. Українці відразу відгукнулися на виклик. Артем Довбик та Віталій Миколенко опинилися в перспективних позиціях, але гол забив Андрій Ярмоленко, знаходячись в несподіваному місці на 41-й хвилині гри.

У другому таймі хід гри практично не змінився: італійці продовжували атакувати, а українці періодично розгортали контратаки. Однак жодна з команд не змогла забити.

У своїх спробах зрівняти рахунок Україна внесла зміни в команду, включивши Віталія Буяльського та Владислава Ваната. Михайло Мудрик виручив м'яч зі штрафного майданчика, а Юхим Конопля навісив гостро. Але рахунок залишився незмінним – 1:2.

Раніше повідомлялося, що українська національна збірна змогла здобути очки в матчі відбору Євро-2024 зі збірною Англією. Гра закінчилась унічию 1:1. Обидва м'ячі були забиті в першому таймі.

Теги: спорт Італія Збірна України Україна тренер Сергій Ребров Юхим Конопля Михайло Мудрик

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