Екс-гравці «Динамо» та «Шахтаря» перейдуть у «Арсенал-Київ»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Темур Парцванія «Олімпік»

Таргамадзе та Парцванія повертаються в Україну

«Арсенал-Київ» найближчим часом може посилитися відразу двома досвідченими футболістами: захисником Темуром Парцванією і півзахисником Давідом Таргамадзе. Обидва гравці можуть поповнити склад нової команди на правах вільних агентів. Про це повідомляє footboom.

Нагадаємо, що раніше Темур Парцванія виступав за київське «Динамо», «Волинь», запорізький «Металург», «Десну», «Олімпік», а останнім його клубом була угорська «Кишварда», яку він покинув нинішньою зимою.

Давід Таргамадзе також тривалий час грав в Україні. Раніше він виступав за «Олександрію», «Маріуполь» і донецький «Шахтар». Останнім клубом 29-річного хавбека був грузинський «Сабуртало», з яким став в минулому році чемпіоном Грузії.