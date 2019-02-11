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    Луческу прокоментував вірогідність свого повернення в «Шахтар»

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    Мірча Луческу не бачить смислу повертатися в Україну - Луческу прокоментував вірогідність свого повернення в «Шахтар»
    Мірча Луческу не бачить смислу повертатися в Україну
    Фото ФК Шахтар

    Після відставки зі збірної Туреччини 73-річний румунський фахівець став безробітним

    Румунський тренер Мірча Луческу залишив посаду головного тренера збірної Туреччини. Однак екс-наставник «Шахтаря» виключив своє повернення в донецький клуб, де він працював у 2004-2016 роках.

    «Я закінчив роботу в збірній Туреччини, - коментує містер Луческу. - Ми розійшлися, домовившись про умови. Все в порядку: ніхто ні на кого не ображається. Вважаю, це правильний момент для мене, щоб піти. Я побудував нову команду, підтягнув до збірної молодих гравців, створив необхідні умови для старту у відбірному турнірі Євро-2020. Тепер краще продовжити комусь іншому.

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    Сам я хочу почекати до літа - Не буду тренувати зараз. З Росії до мене не зверталися, але пропозиції з інших країн уже є. Однак, я хотів би повернутися до клубної роботи. Хочу бачити футболістів постійно, а не від збору до збору. Влітку розгляну наявні варіанти і виберу з них.

    Чи є ймовірність повернення в «Шахтар»? Ні. Це було б неправильно. У «Шахтаря» є тренер, у них відмінна команда, яка, впевнений, стане чемпіоном країни в цьому сезоні. Я достатньо попрацював в Донецьку, ми створили прекрасну команду, вибудували систему, що працює до цих пір».

    Джерело: sport24.ru

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