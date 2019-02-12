Злий геній російського футболу допоміг “Фенербахче” перемогти “Зеніт”. Ракицький з жовтою



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Іслам Слімані знає, як забивати росіянам fotomac.com.tr

Якби не пенальті наприкінці першого тайму, росіяни виглядали б зовсім безнадійно

Цей матч у Стамбулі відкривав весняну частину сезону в єврокубках. «Фенербахче», який у внутрішньому чемпіонаті виступає настільки провально, що входить до небезпечної зони, впевнено здолав пітерський «Зеніт», за який в офіційному матчі дебютував екс-оборонець донецького «Шахтаря» Ярослав Ракицький. Дебютував так, що вже на п’ятій хвилині міг піти з поля, але рефері відверто пожалів Ярослава з Першотравенська, показавши йому жовту картку за стрибок прямою ногою в коліно Вікторові Мозесу.

«Фенербахче» (Стамбул, Туреччина) - «Зеніт» (Санкт-Петербург, РФ) - 1:0

Гол: 1:0 — Іслам Слімані (21)

На 44-й хвилині Роберт Мак не реалізував пенальті (воротар)

«Фенербахче»: Гарун Текін — Ісла, Шкртел, Садік Джифпінар, Гасан Алі Калдирим — Еліф Елмас (Андре Айю, 72), Мехмет Топал (к), Маркес Сікейра — Віктор Мозес (Алпер Потук, 84), Іслам Слімані, Вальбуена (Роман Нойштедтер, 90+2). Тренер — Ерсун Янал

«Зеніт»: Андрєй Луньов — Анюков (к), Браніслав Івановіч, Ракицький, Набібуллін (Смольников, 61) — Ернані, Краневіттер, Вілмар Барріос — Дріуссі (Азмун, 74), Артем Дзюба, Роберт Мак. Тренер — Сєрґєй Семак

Суддя: Буке (Франція)

Попередження: Ісла (14), Садік Джифпінар (31) — Ракицький (5), Анюков (40), Роберт Мак (68)

12 лютого. Стамбул. Şükrü Saracoğlu Stadium

«Фенербахче» домінував на полі впродовж усього першого тайму і втілив свою перевагу в м’яч, який після розіграшу кутового провів Іслам Слімані. Той самий алжирець Слімані, гол якого на чемпіонаті світу-2014 перевів збірну Росії з учасників у розряд глядачів.

До перерви «Фенербахче» мав шанси забити ще, але натомість дивом зберіг перевагу після того, як помилився, вдаривши у власному карному майданчику по нозі Дріуссі, Мехмет Топал. Втім, капітана підстрахував воротар Гарун Текін, ефектний кидок якого врятував стамбульців після удару Роберта Мака з позначки.



Матч-відповідь команди зіграють 21 лютого у Санкт-Петербурзі.