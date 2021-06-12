  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Відновлений через зупинку серця гравця матч Євро виграли фіни

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Збірна Фінляндії здобула першу перемогу в фіналах чемпіонатів Європи - Відновлений через зупинку серця гравця матч Євро виграли фіни
    Збірна Фінляндії здобула першу перемогу в фіналах чемпіонатів Європи
    Фото з відкритих джерел

    Збірна Данії не змогла оговтатися після випадку зі своїм лідером

    Команда Данії поступилася в матчі першого туру чемпіонати Європи команді Фінляндії. Гра, яка взяла початок о 19:00, завершилася із значним запізненням. На 43 хвилині першого тайму гравець міланського «Інтера» і збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів, і гру довелося припинити. Більш ніж за 10 хвилин його забрали з поля в супроводі гравців датської збірної. Усе обійшлося, пізніше з лікарні передав усім привіт.

    УЄФА хотів перенести матч, але футболісти вирішили його дограти. Відтак на 59-й хвилині рахунок відкрив нападник збірної Фінляндії Йоел Пог'янпало. Він замкнув головою навісну передачу.

    Воротар збірної Фінляндії Лукаш Градецький відбив перший пенальті на Євро-2020. Удар наносив півзахисник данців П'єр-Еміль Хеберг.

    Євро-2020 мав відбутися минулого літа, проте через пандемію коронавирусу турнір перенесли на 2021 рік. Матчі пройдуть з 11 червня по 11 липня.


    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відновлений через зупинку серця гравця матч Євро виграли фіни