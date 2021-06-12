Відновлений через зупинку серця гравця матч Євро виграли фіни

Збірна Данії не змогла оговтатися після випадку зі своїм лідером

Команда Данії поступилася в матчі першого туру чемпіонати Європи команді Фінляндії. Гра, яка взяла початок о 19:00, завершилася із значним запізненням. На 43 хвилині першого тайму гравець міланського «Інтера» і збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів, і гру довелося припинити. Більш ніж за 10 хвилин його забрали з поля в супроводі гравців датської збірної. Усе обійшлося, пізніше з лікарні передав усім привіт.

УЄФА хотів перенести матч, але футболісти вирішили його дограти. Відтак на 59-й хвилині рахунок відкрив нападник збірної Фінляндії Йоел Пог'янпало. Він замкнув головою навісну передачу.

Воротар збірної Фінляндії Лукаш Градецький відбив перший пенальті на Євро-2020. Удар наносив півзахисник данців П'єр-Еміль Хеберг.

Євро-2020 мав відбутися минулого літа, проте через пандемію коронавирусу турнір перенесли на 2021 рік. Матчі пройдуть з 11 червня по 11 липня.