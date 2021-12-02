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    Роналду покликали до прокуратури Турина

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    У Кріштіану Роналду є перспектива зустрітися з прокурором - Роналду покликали до прокуратури Турина
    У Кріштіану Роналду є перспектива зустрітися з прокурором
    фото з відкритих джерел

    В Італії підозрюють, що нападник отримував винагороду в «Ювентусі», яка не фіксувалася у фінансовій звітності

    Прокуратура Туріна запланували допитати нападника «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду. Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, слідство цікавиться деталями фінансової співпраці 36-річного португальця з туринським «Ювентусом», коли футболіст грав за італіський клуб.

    Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що правоохоронні органи в Італії вивчають фінансові деталі контракту Кріштіану Роналду з «Ювентусом», який міг здійснювати виплати гравцеві під час минулорічного локдауну, не вносячи їх до фінансової звітності. Представники «Старої Синьйори» ніяк не реагують на підозри в ухиленні від сплати податків та незаконних виплат.

    Раніше поліція обшукала штаб-квартиру «Ювентуса» для вилучення необхідних для розслідування документів.

    Раніше стало відомо, що президента «Ювентуса» Андреа Аньєллі, віцепрезидента Павела Недведа та колишнього спортивного директора Фабіо Паратічі підозрюють у хибній звітності клубу в сезонах-2018/2019, 2019/2020 та 2020/2021. Повідомлялося, що з їхнього боку була фальсифікація фінансових даних клубу на €50 млн.

    Якщо провина буде доведена, то «Ювентусу» загрожує великий штраф або виліт з Серії А.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду ФК Ювентус
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    Роналду покликали до прокуратури Турина