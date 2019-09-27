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    Футболісти «Інгульця» отримали шалені преміальні за перемогу над «Карпатами» в Кубку України

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    Сергій Лавриненко реагує на перемогу стриманіше, ніж Олександр Поворознюк - Футболісти «Інгульця» отримали шалені преміальні за перемогу над «Карпатами» в Кубку України
    Сергій Лавриненко реагує на перемогу стриманіше, ніж Олександр Поворознюк
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    Власник клубу преміював гравців на радощах, уже після матчу

    Наставник першолігового футбольного клубу «Інгулець» Сергій Лавриненко поділився враженнями від перемоги в третьому попередньому раунді Кубка України над львівськими «Карпатами» в серії пенальті.

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    «Інгулець» обіграв «Карпати» другим складом? Не зовсім, тому не варто на словах президента клубу акцентувати увагу. Все-таки у нас одна заявка, так що я не поділяю футболістів на два склади. У якихось матчах ротація більша, в якихось менша.

    Думаю, гра проти «Карпат» вдалася «Інгульцю», хоча ми готувалися до того, що львів'яни володітимуть територіальною перевагою. Але «Інгулець» грав компактно і зумів вистояти в основний час. «Карпати» створили кілька гольових моментів, але добре зіграв наш воротар. Втім, вважаю, що в основний час у нас теж було пару непоганих можливостей, тому рахунок основного часу цілком закономірний.

    Перед іграми Поворознюк ніколи не говорить про преміальні. Після матчу з «Карпатами» пообіцяв команді подвійні преміальні», – розповів Лавриненко в коментарі Команда№1.

    Нагадаємо, «Інгулець» переграв «Карпати» в серії пенальті (7:6) після нічиєї в основний час.

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