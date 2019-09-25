Мрії про «Кубок – Львову» знову відкладаються: Карпати» вдруге програли сільській команді



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Франсіско Ді Франко причетний ще до поразки «Карпат» від «Прикарпаття» у Великому галицькому дербі дворічної давнини ФК «Карпати»

Львівська команда з кубковим характером традиційно вибула з кубка від клубу нижчої ліги

Кропивницька «Зірка» у 2015-му, «Полтава» у 2016-му, івано-франківське «Прикарпаття» у 2017-му, «Інгулець» у 2018-му і тепер уже й у 2019-му – то перелік команд, яким львівські «Карпати» поступалися в національному Кубку в останніх п’яти розіграшах. Усі суперники – виключно представники нижчих ліг.

Справедливості заради варто сказати, що «Карпати» володіли повною перевагою впродовж як мінімум усього другого тайму. «Інгулець» у кінцівці зустрічі встояв виключно завдяки феноменальній грі воротаря Романа Льопки.

А після завершення ігрового часу Льопка ще й виграв у львів’ян серію післяматчевих одинадцятиметрових. Серія вийшла затяжною, а вирішальним виявився пенальті, який Льопка взяв після удару Владислава Дубинчака.

«Інгулець» (Петрове) – «Карпати» (Львів) – 0:0, по пенальті 6:7

Післяматчеві пенальті: Александру Бойчук - 0:1. Олександр Козак - 0:1 (воротар). Артем Козак - 0:1 (над поперечиною). Олег Синьогуб - 1:1. Назарина - 1:2. Олександр Кучеренко - 2:2. Жоао Дженнінґс - 2:3. Олександр Акименко - 3:3. Сергій Вакуленко - 3:4. Євген Запорожець - 4:4. Кирило Кириленко - 4:5. Владислав Клименко - 5:5. Тім Голл - 5:6. Михайло Писко - 6:6. Дубинчак - 6:6 (воротар). Дмитро Фатєєв - 6:7

«Інгулець»: Льопка, Олександр Козак, Кен Елла, Писко, Фатєєв, Володимир Коробка (Олександр Акименко, 101), Олександр Кучеренко, Павлов, Олег Марчук (Владислав Клименко, 116), Щедрий (Євген Запорожець, 90), Владислав Ігнатьєв (Олег Синьогуб, 96). Тренер – Сергій Лавриненко

«Карпати»: Кудрик – Марвін Мартінс, Тім Голл, Сергій Вакуленко, Дубинчак – Войковіч (Кльоц, 65), Франсіско Ді Франко (к) (Атем Козак, 115), Назарина – Лейоус (Кирило Кириленко, 46), Понде (Александру Бойчук, 70), Жоао Дженнінґс. Тренер – Роман Санжар

Судді: Микола Балакін (Київ) – Віктор Матяш (Донецьк), Денис Шудрик (Сімферополь)

Попередження: Олег Марчук (30), Владислав Ігнатьєв (41), Олександр Кучеренко (77) – Франціско Ді Франко (17), Дубинчак (20), Марвін Мартінс (59), Жоао Дженнінґс (65), Назарина (76), Сергій Вакуленко (95)

На 52-й хвилині попереджено, на 114-й хвилині вилучено (друге попередження) Кен Еллу

25 вересня. Петрове. Стадіон «Інгулець»

Нагадаємо, що «Інгулець» у минулому сезоні став першим в історії українського футболу клубом нижчої ліги, який грав у фіналі національного кубка, де поступився 0:4 донецькому «Шахтареві».