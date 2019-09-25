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    Мрії про «Кубок – Львову» знову відкладаються: Карпати» вдруге програли сільській команді

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    Франсіско Ді Франко причетний ще до поразки&nbsp;&laquo;Карпат&raquo; від&nbsp;&laquo;Прикарпаття&raquo; у Великому галицькому дербі дворічної давнини - Мрії про «Кубок – Львову» знову відкладаються: Карпати» вдруге програли сільській команді
    Франсіско Ді Франко причетний ще до поразки «Карпат» від «Прикарпаття» у Великому галицькому дербі дворічної давнини
    ФК «Карпати»

    Львівська команда з кубковим характером традиційно вибула з кубка від клубу нижчої ліги

    Кропивницька «Зірка» у 2015-му, «Полтава» у 2016-му, івано-франківське «Прикарпаття» у 2017-му, «Інгулець» у 2018-му і тепер уже й у 2019-му – то перелік команд, яким львівські «Карпати» поступалися в національному Кубку в останніх п’яти розіграшах. Усі суперники – виключно представники нижчих ліг.

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    Справедливості заради варто сказати, що «Карпати» володіли повною перевагою впродовж як мінімум усього другого тайму. «Інгулець» у кінцівці зустрічі встояв виключно завдяки феноменальній грі воротаря Романа Льопки.

    А після завершення ігрового часу Льопка ще й виграв у львів’ян серію післяматчевих одинадцятиметрових. Серія вийшла затяжною, а вирішальним виявився пенальті, який Льопка взяв після удару Владислава Дубинчака.

    «Інгулець» (Петрове) – «Карпати» (Львів) – 0:0, по пенальті 6:7

    Післяматчеві пенальті: Александру Бойчук - 0:1. Олександр Козак - 0:1 (воротар). Артем Козак - 0:1 (над поперечиною). Олег Синьогуб - 1:1. Назарина - 1:2. Олександр Кучеренко - 2:2. Жоао Дженнінґс - 2:3. Олександр Акименко - 3:3. Сергій Вакуленко - 3:4. Євген Запорожець - 4:4. Кирило Кириленко - 4:5. Владислав Клименко - 5:5. Тім Голл - 5:6. Михайло Писко - 6:6. Дубинчак - 6:6 (воротар). Дмитро Фатєєв - 6:7

    «Інгулець»: Льопка, Олександр Козак, Кен Елла, Писко, Фатєєв, Володимир Коробка (Олександр Акименко, 101), Олександр Кучеренко, Павлов, Олег Марчук (Владислав Клименко, 116), Щедрий (Євген Запорожець, 90), Владислав Ігнатьєв (Олег Синьогуб, 96). Тренер – Сергій Лавриненко

    «Карпати»: Кудрик – Марвін Мартінс, Тім Голл, Сергій Вакуленко, Дубинчак – Войковіч (Кльоц, 65), Франсіско Ді Франко (к) (Атем Козак, 115), Назарина – Лейоус (Кирило Кириленко, 46), Понде (Александру Бойчук, 70), Жоао Дженнінґс. Тренер – Роман Санжар

    Судді: Микола Балакін (Київ) – Віктор Матяш (Донецьк), Денис Шудрик (Сімферополь)

    Попередження: Олег Марчук (30), Владислав Ігнатьєв (41), Олександр Кучеренко (77) – Франціско Ді Франко (17), Дубинчак (20), Марвін Мартінс (59), Жоао Дженнінґс (65), Назарина (76), Сергій Вакуленко (95)

    На 52-й хвилині попереджено, на 114-й хвилині вилучено (друге попередження) Кен Еллу

    25 вересня. Петрове. Стадіон «Інгулець»

    Нагадаємо, що «Інгулець» у минулому сезоні став першим в історії українського футболу клубом нижчої ліги, який грав у фіналі національного кубка, де поступився 0:4 донецькому «Шахтареві».

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    Кубок України ФК Карпати Франсіско Ді Франко Сергій Вакуленко Крістіан Понде Владислав Дубинчак ФК «Інгулець» Марвін Мартінс Дмитро Кльоц Артем Козак Фране Войковіч Тім Голл Ґішам Лейоус Жоао Дженнінґс Олександр Акименко Володимир Коробка Роман Санжар Єгор Назарина Александру Бойчук Кирило Кириленко Сергій Лавриненко Роман Льопка Олександр Козак Карман Кен Елла Олександр Кучеренко Олег Марчук Артем Щедрий Владислав Клименко Євген Запорожець Олег Кудрик Олег Синьогуб Владислав Ігнатьєв Михайло Писко Дмитро Фатєєв
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