Президент Румунії попросив парламент створити в країні центр підготовки українських морпіхів

Румунія та її президент Клаус Йоганніс постійно підтримують Україну у війні проти Росії

Президент Румунії Клаус Йоганніс звернувся до парламенту країни із проханням підтримати пропозицію про створення спеціального навчального центру на території Румунії для підготовки українських морських піхотинців. Про це повідомило видання Euractiv.

У листі до парламенту президент наголосив на необхідності посилення військової підтримки України та диверсифікації підготовки бійців ЗСУ. Ця пропозиція була зроблена в рамках Контактної групи з питань оборони України у форматі «"Рамштайн"» , яка керує механізмом, спрямованим на посилення морських спроможностей України.

Видання Euractiv зазначає, що Румунія підтримуватиме та розширюватиме плацдарм для навчання української морської піхоти у рамках наявних можливостей.

Також стало відомо, що Британія зголосилась повністю профінансувати проєкт на його початкових стадіях. Міжнародні партнери також залучатимуться для підтримки ініціативи Румунії та для організації спільних навчань військовослужбовців.

«Румунія також залишає за собою право відмовитися від своїх зобов’язань у будь-який момент тренувального процесу», – додало видання.

Нагадаємо, раніше міноборони Румунії подало до парламенту законопроект про передачу Україні комплекс Patriot. Документ передбачає передачу одного з семи комплексів Patriot, закуплених у США, у версії 3+. Це найсучасніша конфігурація системи Patriot, яка використовується як Сполученими Штатами, так і майже 20 іншими союзниками.

До слова, Міністерство закордонних справ Румунії рішуче засудило атаку російських військ по судну в Чорному морі, назвавши його «безпрецедентною ескалацією дій Росії в її незаконній війні проти України».