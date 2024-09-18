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Пішов з життя найкращий бомбардир чемпіонату світу з футболу 1990 року

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Пішов з життя найкращий бомбардир чемпіонату світу з футболу 1990 року
Скіллачі завершив кар'єру у 1997 році

Скілаччі кілька років боровся із раком товстої кишки

Сьогодні, 18 вересня, пішов із життя найкращий бомбардир і найкращий гравець чемпіонату світу 1990 року – Сальваторе Скіллачі. Італієць кілька років боровся із раком товстої кишки. Він помер у віці 59 років.

Напередодні родина ексфутболіста повідомила про його госпіталізацію. Проте наголошувалося, що Скілаччі перебуває у стабільному стані та під пильним контролем найкращих лікарів.

Нагадаємо, Скіллачі завершив кар'єру у 1997 році. На чемпіонаті світу 1990 року Скіллачі став володарем бронзових медалей. Востаннє за збірну Італії нападник зіграв 25 вересня 1991 року.

У складі туринського «Ювентуса» Скілаччі перемагав у Кубку Італії та Кубку УЄФА. Також він вигравав Кубок УЄФА, коли представляв міланський «Інтер».

Нагадаємо, що 17 вересня пішов з життя 25-річний боксер та член збірної України Аркадій Карцан.

Боксер три дні перебував у комі, а сьогодні його серце зупинилося. Точні причини смерті спортсмена не повідомляються.

Карцан був майстром спорту міжнародного класу з боксу, багаторазовим чемпіоном України. Він представляв нашу країну на Європейських іграх-2023. Тоді боксер завершив боротьбу у 1/8 фіналу змагань.

На внутрішніх змаганнях Аркадій виступав за Хмельницьку область та спортивний клуб «Авангард».

У 2023 році Карцан став чемпіоном України з боксу у категорії 92 кг. Також у 2015 році спортсмен став чемпіоном Європи серед юніорів.

«Такої жаги до перемог, яке було в цього хлопця годі й шукати, він мріяв стати олімпійським чемпіоном і багато заради цього працював. Боксерська родина висловлює свої щирі співчуття родині Аркадія! Спочивай з миром, чемпіоне! Ми завжди будемо тебе памʼятати!», – йдеться у зверненні Федерації боксу України.

Варто зазначити, що на початку січня головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський повідомляв, що у Карцана стався психологічний зрив на турнірі в Дебрецені.

Як повідомлялося, мотогонщик Філіппо Ровеллі відмовився від участі у двох останніх етапах турніру National Trophy 1000 Італії, щоб переможцем посмертно став Лука Сальвадорі

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

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