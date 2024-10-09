Медалі чемпіонату світу з футзалу. Головний тренер збірної України підбив підсумки

Олександр Косенко: «Бронзові медалі світової першості – це дуже гідний результат. Дякую всім, хто нас підтримував!»

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко підбив підсумки виступу нашої команди на чемпіонаті світу 2024 року в Узбекистані, пише УАФ.

«Ми дуже задоволені. Бронзові медалі світової першості – це дуже гідний результат. Ми мріяли про таке, але здобути їх було непросто. Перед турніром ми не ставили таких уже конкретних завдань. Просто просили гравців викладатися від матчу до матчу і йти вперед. Дякую всім хлопцям, усім уболівальникам, що нас підтримували. Це було супер!», – каже тренер.

За його словами, відсвяткувати завоювання бронзи вдалося лише трохи в Ташкенті, бо не було багато часу. Переліт і переїзд додому були дуже важкими.

Як відомо, збірна почала турнір із неприємного результату з Аргентиною. «Ми й з Аргентиною непогано грали. Просто так склалося. Тому нікого там сильно й не потрібно було налаштовувати. В нас не було ніякої «ями». Дещо не вистачило досвіду поєдинків з такими командами. За рахунку 1:2 трохи наробили помилок. Після матчу їх розібрали і грали далі вже з корективами».

Стосовно іспанців: «Іспанці, дійсно, на папері були потужнішими. Вони більш досвідчені і в них за плечима багато таких турнірів. Але в тому матчі Венесуела була більш згуртованою і, напевно, у гравців було більше бажання. І їм вистачило майстерності і самовіддачі, щоби добитися позитивного результату. Думаю, це велике досягнення для венесуельців. Я не скажу, що нам у цьому випадку поталанило, адже Венесуела ж таки обіграла Іспанію, а це щось значить. Ми не підбирали собі суперників, не підлаштовувалися, наприклад, під вихід із другого чи з третього місця у групі. Нас постійно про це запитували, але ми про такі речі навіть не замислювалися. Відразу вирішили, що будемо грати лише на перемогу, а там вже хто буде суперником, той і буде».

Про травму капітана перед півфіналом: «Петро Шотурма наразі полетів до Німеччини, де буде робити операцію. Ми його підтримуємо, бажаємо йому найшвидшого одужання і повернення до лав нашої команди. Це дуже важливий для нас гравець, будемо сподіватися на краще. На жаль, травма в нього дуже важка, тому деякий час знадобиться для відновлення.

У матчі ж із Бразилією ми дійсно втратили капітана, але вважаю, що команда все одно грала дуже добре й намагалася надати Петрові позитивних емоцій. Не вдалося перемогти, але хочу подякувати хлопцям за цю гру, за самовіддачу й налаштування».

Про інших гравців: «Я би кожному з наших гравців дав якийсь індивідуальний приз, бо всі хлопці проявили себе із найкращого боку. В тому числі й Семенченко, і Абакшин. Вони заслужили на свої нагороди на сто відсотків».

Нагадаємо, збірна України з футзалу вперше у своїй історії завоювала бронзові медалі світової першості. Наша команда в неділю в Ташкенті розгромила Францію з рахунком 7:1 і посіла третє місце на цьогорічному мундіалі.

Окрім колективного успіху, українці мають на ЧС-2024 й індивідуальні досягнення. Ростислав Семенченко визнаний третім гравцем турніру й отримав «Бронзовий м'яч», а Даниіл Абакшин виборов «Срібну бутсу» (сім голів), ставши другим бомбардиром ЧС-2024.

Відзначимо, що на груповому етапі наша збірна спочатку поступилася Аргентині (1:7), а потім перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1). Посівши у своєму квартеті друге місце, в 1/8 фіналу синьо-жовті здолали команду Нідерландів (3:1). У чвертьфіналі наші хлопці впоралися з Венесуелою (9:4), а в півфіналі не встояли перед Бразилією (2:3).