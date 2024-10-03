Ліга Чемпіонів: «Реал» сенсаційно програв попри дивовижний сейв Луніна

2 жовтня в Лізі чемпіонів пройшли ще 9 матчів другого туру

У середу відбулися чергові матчі Ліги Чемпіонів. Як відомо, донецький «Шахтар» зазнав першої поразки у єврокубковому сезоні, розгромно програвши італійській «Аталанті» з рахунком 0:3.

Серед інших результатів виділяється сенсація, яка сталась у Франції. Місцевий «Лілль» переграв іменитий мадридський «Реал» з мінімальним рахунком 1:0.

Український голкіпер Андрій Лунін вийшов у стартовому складі Реала та провів на полі весь матч. Статистичний портал SofaScore оцінив його гру у 7,3 бала – стільки ж отримав Карвахаль, що є найвищим показником серед гравців мадридської команди.

У першому таймі Андрій Лунін здійснив фантастичний подвійний сейв, але потім пропустив лише з пенальті.

Результати Ліги чемпіонів. 2 тур

Шахтар – Аталанта – 0:3

Голи: Джимсіті, 21, Лукман, 44, Белланова, 48

Лілль – Реал – 1:0

Гол: Девід, 45+3 (п)

Астон Вілла – Баварія – 1:0

Гол: Дуран, 79

Ліверпуль – Болонья – 2:0

Голи: Макаллістер, 11, Салах, 75

Лейпциг – Ювентус – 2:3

Голи: Шешко, 30, 65 (п) – Влахович, 50, 68, Консейсау, 82

Вилучення: Ді Грегоріо, 59 (Ювентус)

Бенфіка – Атлетіко – 4:0

Голи: Актюркоглу, 13, Ді Марія, 52 (п), Ба, 75, Кокджу, 84 (п)

Жирона – Феєнорд – 2:3

Голи: Лопес, 19, ван де Бек, 73 – Еррера, 23 (аг), Міламбо, 33, Крейчі, 79 (аг)

Динамо Загреб – Монако – 2:2

Голи: Сучич, 45+3, Батуріна, 66 (п) – Салісу, 74, Закарія, 90 (п)

Штурм – Брюгге – 0:1

Гол: Цоліс, 23