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Українські арбітри судитимуть матч Ліги націй

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Українські арбітри судитимуть матч Ліги націй
Олексій Деревінський з 2020 року почав судити матчі української Прем'єр-ліги

Українські арбітри працюватимуть на матчі команди українського тренера Петракова

На поєдинку групового етапу Ліги націй Фарерські острови – Вірменія у квартеті С4, який відбудеться 10 жовтня в Торсгавні, працюватиме українська суддівська бригада. 

Головним арбітром виступить Олексій Деревінський. На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Віктор Матяш. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Віталій Романов. За роботу системи VAR відповідатимуть Микола Балакін та Денис Шурман.

Олексій Деревінський з 2016 року почав судити матчі команд української Першої ліги України. У 2020 році він почав працювати в Прем'єр-лізі України.

Варто зазначити, що збірну Вірменії тренує український фахівець Олександр Петраков. Після двох турів вірмени мають одну перемогу над Латвією (4:1) та одну поразку від Північної Македонії (0:2).

Фарерські острови у квартеті С4 зіграли внічию з Північною Македонією (1:1) та поступилися латвійцям (0:1).

Нагадаємо, українська збірна розпочала новий сезон Ліги націй з прикрої домашньої поразки від Албанії. Попри територіальну перевагу та кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, «синьо-жовті» пропустили два голи у другому таймі та не змогли втримати переможний рахунок, який відкрив Юхим Конопля.

Другої поразки у Лізі націй 2024/25 Україна зазнала у виїзному матчі проти Чехії. Наша збірна поступилася з рахунком 2:3.

Теги: Ліга націй НОВИНИ ФУТБОЛУ

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